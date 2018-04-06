臉書大動作開鍘 俄怒批「有敵意」

2018年04月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

全球社群龍頭「臉書」日前宣布刪除旗下273個與俄羅斯組織「網路研究社」（IRA）有關的帳號和頁面，包括70個臉書帳號、65個Instagram帳號，以及138個臉書粉絲頁。克里姆林宮5日表示，臉書這種帶審查意味的舉動具有敵意。

設立在聖彼得堡的IRA是所謂的「酸民工廠」，據稱與莫斯科當局有關。今年2月美國特別檢察官穆勒調查發現，IRA以假冒美國人、盜用美國人身分的方式在網路散布不實訊息，涉嫌操弄輿論，影響美國2016年總統大選。

臉書公司安全長史塔莫斯表示，IRA經常使用假帳號來欺騙和操縱民眾，因此臉書將每個與IRA有關的帳號都停權，也移除與這些帳號有關的廣告。

史塔莫斯表示，臉書團隊耗時數個月，才查出這類活動，被刪除的帳號和頁面大多是俄文，針對俄羅斯及其鄰國的使用者，包括烏克蘭、亞塞拜然和烏茲別克，刪除這些帳號和頁面，純粹因為它們受IRA掌控，而不是因為內容有問題。

臉書執行長祖克柏說：「IRA一再欺騙並試圖操縱在美國、歐洲和俄羅斯的民眾，我們不想讓它們在臉書上出現。」

被問到此事時，克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「是的，這具有敵意。我們當然會追蹤這件事，我們感到遺憾。」

此外，臉書證實有30萬名澳洲用戶個資，不當分享給英國政治顧問公司「劍橋分析」。澳洲表示已展開調查，以判定臉書是否違反隱私法。

(中國時報)