民進黨籍第一人！情治圈看好 柯承亨掌國安局

2018年04月06日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國安局長彭勝竹。（本報資料照片）

新任國安局副局長柯承亨已於3月16日到任，由於柯承亨曾任國防部副部長要職，放到情治系統相當特殊，情治單位內部看法認為，柯承亨是顆活棋，將是下任國安局長的熱門人選，成為民進黨籍第一位情治龍頭老大。

國安局副局長職位以往均由中將擔任，柯承亨曾當過國安會副祕書長與國防部副部長，這麼高的職位擔任國安局副局長是首例，雖看似委屈，把自己做小了，但有國防部長嚴德發在參謀總長卸任到國安會當諮詢委員的前例，因此，當總統府發布柯承亨新職後，情治圈即看好柯承亨，接任表現不好的國安局長彭勝竹，已是遲早的事。

彭勝竹頻出錯 小英親抓包

歷任的國安局長多由軍人擔任，僅許惠佑是文人，但許非民進黨籍。如果柯承亨接任國安局長，將是民進黨第一次入主情治系統。

據了解，蔡英文在上任之初，前國安會祕書長邱義仁曾推薦前國安局副局長王西田當國安局長，王西田還去國安局聽了簡報，但小英最後沒要，改由彭勝竹接任。

不過，彭勝竹做的不好，國安局內部頻出問題，例如提供正副總統等少數高層首長參閱的「國安日報」也曾出錯，據傳還是蔡英文親自找出錯誤，為此，國安局三處處長王少白也提前退伍。

此外，在情報工作的政策指導上，彭勝竹也是瞻前顧後，不夠明確。

唯國安會副祕書長陳俊麟相當挺彭勝竹，因此，儘管彭勝竹上任以來內部的風波不斷，但仍能渡過。

摸熟國安會 小亨利狂加班

據了解，柯承亨到任後，經常加班，每天工作時間很長，還要輪值，比以前在國防部工作還要辛苦。一位情治官員說，柯承亨以前接觸的都是國防軍事事務，儘管曾當過國安會副祕書長，但管的也是國防，對情治完全陌生，在這種情況下，不是短時間就可以摸透的。

一位情治界官員分析，府方把柯承亨擺到副局長位置，而且柯以前還是彭勝竹的長官，的確給了彭勝竹壓力。不過，相信在人事安排時，蔡總統一定會對彭勝竹有所說明，否則，彭在位子朝不保夕的情況下，又怎麼可能賣命；再者，蔡政府的情治是由陳俊麟主導，柯承亨能否與陳搭配，也是日後是否擔任局長的重要因素。

(中國時報)