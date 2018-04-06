民進黨籍第一人！情治圈看好 柯承亨掌國安局

國安局副局長柯承亨。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
國安局長彭勝竹。（本報資料照片）

新任國安局副局長柯承亨已於3月16日到任，由於柯承亨曾任國防部副部長要職，放到情治系統相當特殊，情治單位內部看法認為，柯承亨是顆活棋，將是下任國安局長的熱門人選，成為民進黨籍第一位情治龍頭老大。

新聞透視－女統帥調兵遣將 攻心為上
說服邱國正 小英從太座下手

國安局副局長職位以往均由中將擔任，柯承亨曾當過國安會副祕書長與國防部副部長，這麼高的職位擔任國安局副局長是首例，雖看似委屈，把自己做小了，但有國防部長嚴德發在參謀總長卸任到國安會當諮詢委員的前例，因此，當總統府發布柯承亨新職後，情治圈即看好柯承亨，接任表現不好的國安局長彭勝竹，已是遲早的事。

彭勝竹頻出錯 小英親抓包

歷任的國安局長多由軍人擔任，僅許惠佑是文人，但許非民進黨籍。如果柯承亨接任國安局長，將是民進黨第一次入主情治系統。

據了解，蔡英文在上任之初，前國安會祕書長邱義仁曾推薦前國安局副局長王西田當國安局長，王西田還去國安局聽了簡報，但小英最後沒要，改由彭勝竹接任。

不過，彭勝竹做的不好，國安局內部頻出問題，例如提供正副總統等少數高層首長參閱的「國安日報」也曾出錯，據傳還是蔡英文親自找出錯誤，為此，國安局三處處長王少白也提前退伍。

此外，在情報工作的政策指導上，彭勝竹也是瞻前顧後，不夠明確。

唯國安會副祕書長陳俊麟相當挺彭勝竹，因此，儘管彭勝竹上任以來內部的風波不斷，但仍能渡過。

摸熟國安會 小亨利狂加班

據了解，柯承亨到任後，經常加班，每天工作時間很長，還要輪值，比以前在國防部工作還要辛苦。一位情治官員說，柯承亨以前接觸的都是國防軍事事務，儘管曾當過國安會副祕書長，但管的也是國防，對情治完全陌生，在這種情況下，不是短時間就可以摸透的。

一位情治界官員分析，府方把柯承亨擺到副局長位置，而且柯以前還是彭勝竹的長官，的確給了彭勝竹壓力。不過，相信在人事安排時，蔡總統一定會對彭勝竹有所說明，否則，彭在位子朝不保夕的情況下，又怎麼可能賣命；再者，蔡政府的情治是由陳俊麟主導，柯承亨能否與陳搭配，也是日後是否擔任局長的重要因素。

(中國時報)

新聞透視－女統帥調兵遣將 攻心為上
說服邱國正 小英從太座下手
新聞透視－女統帥調兵遣將 攻心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。