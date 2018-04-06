新聞透視－女統帥調兵遣將 攻心為上

2018年04月06日 04:10 中國時報 呂昭隆

蔡英文總統在起用重要軍職將領時，打破軍中不少慣例；這位中華民國第一位女性三軍統帥，任用軍事首長的確有別於以往的總統。

以這波軍事與情治人事異動案而言，國安會祕書長回頭當國防部長，參謀總長當退輔會主委，前國防部副部長接國安局副局長，都是首例，全都不按牌理。

以國防部長嚴德發為例，參謀總長屆齡退役後，先破例調任國安會諮詢委員，再接任國安會祕書長；軍方曾有多位中將退役去接國安會副祕書長職，卻從無上將而且曾任總長，出任國安會諮委；再者，國安會祕書長承總統之命，是國防部的上級協調單位，嚴德發先當祕書長再去當國防部長，也是史無前例。當然，國安會祕書長有將無兵，國防部長才握有資源與實權。

另退輔會主委邱國正，先做半年的參謀總長即屆齡退役，按常理，如果上將僅還有半年就要退，通常就不會再調整職務，但蔡總統還是讓邱升總長，已是不尋常；再者，退輔會主委慣例雖由退役上將出任，但還沒有當過總長出任的例子，邱國正是第一例。

從蔡總統重用其任內兩位參謀總長顯示，現任總長李喜明上將，未來亦可望受到重用。

蔡英文上任後，陸海空三軍司令職位已全換了，其用人特色都是跳過現役上將，直接讓資深中將升上將接任；陸軍司令王信龍、海軍司令黃曙光、空軍司令張哲平都是中將直接拔擢，其用意自是讓軍種司令心懷感恩效命。

此外，國軍本來精減到只有7位上將職位，蔡總統則將文人副部長職位也修改成軍文通用，並給了軍人，讓軍人從7位上將缺，增加到8位。此外，讓中正理工學院畢業的張冠群升上將，並擔任副部長，也是首例；前國防部副部長柯承亨接任國安局副局長，亦是無例可循。

(中國時報)