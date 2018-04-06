說服邱國正 小英從太座下手

2018年04月06日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統與軍人相處，許多細膩之處都會顧到，是前總統馬英九做不到的地方。軍中最近流傳蔡總統找邱國正當退輔會主委的趣聞，即是一例。

據透露，春節時間，蔡英文找邱國正見面，事前，府方期盼邱能帶太太一起來，大家見個面談談，邱說太太不行，只能他1人到，因為其女兒女婿去日本玩，留下1歲的小外孫，老婆得帶小孩，而且小外孫還特別愛哭鬧，很難帶，但府說還是希望邱夫婦一起來，屆時有人可以幫忙哄小嬰兒。

邱國正以為只是年節的例行召見，問問自參謀總長退休後的生活，並沒想太多，於是邱國正夫婦抱著小外孫，就這麼一起見蔡英文。

一見面，邱國正即報告卸任總長後的慢步調生活，只差沒說晚上還得追著垃圾車倒廚餘。蔡英文隨即問，想不想讓生活步調快一些？

隨後，蔡英文即導入正題說，軍人做什麼工作，都說要回去問太太，這次他想請邱國正當退輔會主委，就順便請太太一起來，當場問。

邱說，這種情況下，怎能拒絕？當蔡英文問邱國正夫人意見時，她僅說尊重邱國正的決定。妙的是，蔡與邱夫婦談話時，平常愛哭鬧的小外孫，在邱妻的懷中睡很熟，沒醒，也沒吵。

據了解，蔡英文找第一任國防部長時，好幾位人選當場都說要回家問太太，再推說家人反對而婉拒，最後才找到馮世寬。由於軍改，這任退輔會主委更不好找，所以蔡英文才叫邱直接帶太太來，讓邱沒有機會找託詞。

(中國時報)