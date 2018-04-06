不信任黃煌雄 228家屬怕懲凶被搓掉

2018年04月06日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

二二八基金會昨舉行「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，對於促轉會主委黃煌雄的人事案，連二二八家屬都沒信心，尤其是懲凶部分，很怕被搓掉。二二八關懷總會會長潘信行表示，「鋪天蓋地負面消息，使我心裡面有點擔憂」，家屬希望成立民間促轉會，藉此監督官方的促轉會。

被問到二二八家屬對黃煌雄擔任促轉會主委的看法，及政府要任命黃煌雄時，是否有事先跟家屬溝通？潘信行受訪表示，「我想其他家屬跟我心情是一樣，政府要提名時可能沒有考慮這一點，但我還是相信總統的睿智，畢竟他是我們自己人的總統。」

部分無墓可掃的二二八家屬在昨天清明節舉辦「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，參加的受難家屬以百合花告慰「失聯」的亡靈。

受難家屬徐世雄致詞指出，目前看到促轉會的委員都來自政府與學者，但與事件真正有關的是家屬跟受難者，「我們應該成立一個委員會在促轉會裡面，因為執行很重要」。

徐世雄說，1947年很多警察、特務、憲兵及軍人，侵占他們財產，傷害親人，這些加害者都要一個個找出來，不是只有目前檯面上看到的那幾個。

潘信行致詞表示，促轉會成立就是要處理不正義的事，這是家屬70多年的期盼，轉型正義不能脫離真相、懲凶、和解3個程序，三位一體，不管誰主持促轉會，絕不能漏勾，「尤其是懲凶，很怕被搓掉，若沒有透過懲凶程序正義，是慷別人之慨的正義，希望能成立民間促轉會」。

他強調，3個轉型正義程序若缺任何1個，就沒有意義，所以民間也應成立促轉會，作為「監督」促轉會的角色。就像當年行政院長郝柏村召集歷史學者組成「228調查委員會」，民間也形成很大力量。

(中國時報)