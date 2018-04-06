薛化元：當總統文物館可行

文化部正處理中正紀念堂轉型，未來有可能改為歷任總統文物館。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

文化部長鄭麗君日前表示，今年她會提出中正紀念堂的轉型法案，轉型後中正紀念堂就不會存在，會轉型成新機構。對此，二二八事件紀念基金會董事長薛化元昨天表示，以後若改為「歷任總統文物館」也沒什麼不好，這是一個可行的方向。

薛化元表示，文化部在中正紀念堂花了很多心血，在轉型正義過程中，中正紀念堂如何轉型，這是一定要處理。

他說，有人提到，是不是要作為以後總統的紀念館，「我覺得這是可以思考的一個方向」。

薛化元說，目前文化部處理中正紀念堂轉型不僅設有諮詢委員會，又有透過民意審議程序，有很多人表達意見，文化部這樣的方式是對的，「我覺得作為歷任總統文物館也沒有什麼不好」。

媒體追問，有人說可把中正紀念堂當成菜市場？薛化元反問，「你看那樣子像嗎？可能不太適合」，因為窗戶都不能打開，要規畫就應依建築物本身特色，但作為個人崇拜紀念場所，在轉型正義上就是必須面對的問題。

此外，薛化元表示，二二八事件紀念基金會正在做「二二八轉型正義」的初稿，將於4月15日展開，預計1年完成初稿，再交由促進轉型正義委員會（促轉會）參考。薛化元說，70多年找不到的歷史真相，不代表現在就會找得到，未來轉型正義報告初稿就算完成，大家要了解，這是轉型正義的開始，不是結果；不過相信真相及偵查會越來越清楚，未來報告會朝向對的方向，也歡迎家屬關心瞭解。

(中國時報)

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