救子打官司 狄鶯賣2房籌錢

2018年04月06日 04:10 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

有網友在PTT爆料，發現登記在狄鶯名下的北投透天厝被放上591售屋網，開價8600萬元，外界聯想他們應是要賣屋救子，但現已下架，圖為透天厝外觀。（張鎧乙攝）

孫鵬和狄鶯兒子孫安佐在美涉恐攻被捕引發軒然大波，夫婦倆已聘請2名王牌辯護律師，不惜代價救兒。外界估算夫婦倆赴美打這場官司，恐將花費9000萬台幣，「591房屋交易網站」5日出現「孫先生」出售北投進賢路透天厝與內湖獨棟房屋，分別開價8600萬元、4860萬元，合計1億3460萬元。據查，孫鵬約4月初將求售資訊放在交易網站，當時他和狄鶯已在美國，顯然為了兒子這筆救命錢心急如焚，不得不賣老本。

天價律師費 恐逾9千萬

據交易網站資訊顯示，北投透天厝約93坪，7房3廳5衛4陽台，屋齡30年，開價8600萬元，內湖房子位於金湖路皇家山莊社區3房2廳2衛，不含車位共32多坪，屋齡20年，開價4860萬元。

除了北投自住別墅，孫鵬在台北市有9間套房，每月房租收入約10多萬，夫婦倆在日本山梨縣也有房產。北投和內湖房昨在「591房屋交易網站」被發現後，網站顯示「孫先生」的手機號呈現關機狀態，昨中午這2件售屋資訊也突然火速下架。

原本惜售 不得已脫手

孫鵬友人對媒體表示，孫鵬夫婦當初為兒子搬到北投薇閣中學旁，兒子出國念書，夫妻倆覺得住透天厝太大而想換屋，內湖房本來就是買來投資置產，求售很正常，孫鵬曾短暫做過房仲業務，因而熟知中古屋買賣操作。但曾向孫鵬租賃內湖房屋的前房客昨指出，當時月租4、5萬元，孫也說內湖房很珍貴、不會賣，沒想到現在卻要脫手。

還有貸款 恐遭買方砍價

據查，孫鵬的北投和內湖房都還在貸款中，房仲業者表示，現在房市不佳，孫鵬即使求售，也不可能賣到開價的8600萬元和4800萬元，孫在這個急用錢的時機點拋售，買方一定趁機砍價，對於孫鵬突然把房屋出售資訊下架，業者認為孫應是沒料到受媒體關注。

(中國時報)