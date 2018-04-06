救子打官司 狄鶯賣2房籌錢

孫鵬夫婦另一棟位於內湖獨棟的皇家山莊也傳出要拋售。圖為位於金湖路347巷180弄內的皇家山莊。（陳君瑋攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
有網友在PTT爆料，發現登記在狄鶯名下的北投透天厝被放上591售屋網，開價8600萬元，外界聯想他們應是要賣屋救子，但現已下架，圖為透天厝外觀。（張鎧乙攝）

孫鵬和狄鶯兒子孫安佐在美涉恐攻被捕引發軒然大波，夫婦倆已聘請2名王牌辯護律師，不惜代價救兒。外界估算夫婦倆赴美打這場官司，恐將花費9000萬台幣，「591房屋交易網站」5日出現「孫先生」出售北投進賢路透天厝與內湖獨棟房屋，分別開價8600萬元、4860萬元，合計1億3460萬元。據查，孫鵬約4月初將求售資訊放在交易網站，當時他和狄鶯已在美國，顯然為了兒子這筆救命錢心急如焚，不得不賣老本。

天價律師費 恐逾9千萬

據交易網站資訊顯示，北投透天厝約93坪，7房3廳5衛4陽台，屋齡30年，開價8600萬元，內湖房子位於金湖路皇家山莊社區3房2廳2衛，不含車位共32多坪，屋齡20年，開價4860萬元。

除了北投自住別墅，孫鵬在台北市有9間套房，每月房租收入約10多萬，夫婦倆在日本山梨縣也有房產。北投和內湖房昨在「591房屋交易網站」被發現後，網站顯示「孫先生」的手機號呈現關機狀態，昨中午這2件售屋資訊也突然火速下架。

原本惜售 不得已脫手

孫鵬友人對媒體表示，孫鵬夫婦當初為兒子搬到北投薇閣中學旁，兒子出國念書，夫妻倆覺得住透天厝太大而想換屋，內湖房本來就是買來投資置產，求售很正常，孫鵬曾短暫做過房仲業務，因而熟知中古屋買賣操作。但曾向孫鵬租賃內湖房屋的前房客昨指出，當時月租4、5萬元，孫也說內湖房很珍貴、不會賣，沒想到現在卻要脫手。

還有貸款 恐遭買方砍價

據查，孫鵬的北投和內湖房都還在貸款中，房仲業者表示，現在房市不佳，孫鵬即使求售，也不可能賣到開價的8600萬元和4800萬元，孫在這個急用錢的時機點拋售，買方一定趁機砍價，對於孫鵬突然把房屋出售資訊下架，業者認為孫應是沒料到受媒體關注。

(中國時報)

加聘五星級律師 今晨再探監

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。