加聘五星級律師 今晨再探監

2018年04月06日 04:10 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

狄鶯、孫鵬的18歲兒子孫安佐在美國因涉恐攻遭捕後，一直被關押在賓州德拉瓦郡監獄（Delaware County Prison），夫妻倆5日透過委任律師凱勒（Robert C. Keller）發聲明指出，他們正了解美國刑事司法體系，兩人最關心的是兒子的權益，希望外界尊重他們的隱私。孫鵬夫婦預計台灣時間6日凌晨再度前往監獄探視兒子，律師昨晚通知將於台北時間4月7日凌晨三點半召開記者會。而孫安佐的寄宿家庭女主人希伯特（Valerie Hibbert）目前已被檢方轉為證人。

孫鵬夫婦在聲明中表示，案件正在徹底調查，確保所有事實完整呈現，而非臆測或含沙射影，各項訊息將由委任律師對外說明。孫鵬夫婦日前換掉原先律師，改聘請執業38年的金牌律師凱勒，並加聘另一名專攻刑事案的律師柯狄克（Michael N. Kotik），兩人也對美國媒體發表聯合聲明，表示孫安佐在今年1月年滿18歲，且沒有前科紀錄，是一個早熟、和善，沒有特殊迷信或反社會傾向的年輕人，強調孫鵬夫婦已來美，正全力支持孫安佐。

據悉，孫安佐的律師凱勒時薪要價1000美金（約3萬元台幣），美國執業律師邱彰指出，美國律師行情時薪約800至1000美金。陳美鳳曾是跨海官司過來人，之前她花4年時間和前夫David打離婚官司，往返5、6趟約花500萬台幣，直到2016年才休夫，陳美鳳友人昨表示，從開始跟律師開會時間到結束或看案子（卷宗文、查資料）都會算，不會預先告訴委託人要花多少時間，一般先預付一筆訂金讓律師扣，扣完之後就會給委託人工作時數和價金的報表，再通知委託人付錢。

根據SKA Law Group事務所網站介紹，柯狄克（Michael Kotik）曾在費城擔任區檢察官，成立律師事務所後專辦刑事案件，包括持毒、武器案件、腐敗組織及涉嫌恐攻、盜竊案件和危害兒童福利案件等，都是他的專長辯護範圍。美國律師評比網站avvo.com則顯示，柯狄克被評價為「五顆星」，2003年還曾獲得avvo傑出貢獻獎，網站下方有不少人留言感謝他打贏官司，讓委託人免於牢獄之災。

(中國時報)