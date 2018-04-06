政院 9月成立資安學院應急

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中國時報
／台北報導

據行政院資通安全處掌握，去年下半年起，大陸對台網攻次數雖下降，但精準度提升，為此，行政院預定今年9月成立虛擬的「資安學院」培育人才，也希望透過公務人員提升資安意識，作為資安防護的短期應急。

大陸對台網攻自蔡政府上任後急遽增加，關鍵指標的國安局2015年遭駭客攻擊次數累計為1萬9826次；但2016年520後，國安局光是7月至12月遭駭的次數，就高達61萬3789次，成長驚人。

行政院資安處最新掌握，去年下半年開始，大陸對台公部門網攻從每月4000萬次降低到約2000萬次，但攻擊的精準度卻有提升，其中有12件較為嚴重，包括外交部領務局聯絡信箱密碼被破解。

行政院資安處長簡宏偉說，為了訓練人才，目前許多公協會、學校都有在做資安訓練，相關資源可以整合，因此政府才提出虛擬的「資安學院」概念，希望在今年9月前整合各方資源，進行完整性的訓練，資安學院將訂定課程及規範，同時希望資安學院有世界級的視野，可以協助新南向國家進行人才訓練；至於長期目標則希望能從虛擬的「資安學院」發展成為實體的「資安研訓院」。

簡宏偉說，目前各級政府資安人力尚缺552人，為了加強公部門資安防護，資安處已成立「資安服務團」，4月開始會陸續到部會級機關駐點，希望利用2年的時間完成部會級機關駐點工作。

(中國時報)

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