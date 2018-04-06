新屋葉氏 清明掃墓萬人擠爆

2018年04月06日 04:10 中國時報 李佳玲 、 程炳璋 、 潘建志 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

屏東萬丹楊氏家族異國開枝散葉已4代250多人，每年清明節都會有人回國祭祖團聚。（潘建志攝）

傳承超過13代的桃園市新屋區葉氏家族5日掃墓祭祖，上萬名派下各房子孫遠從世界各地返台，將葉五美公祖塔宗祠擠得水洩不通；另外，前苗栗縣長傅學鵬家族近千人5日也在公館鄉大坑村清河墓園祭祖，而台南市楠西區鹿陶洋江家古厝為全台最大單姓聚落，迄已傳承300年，近300位橫跨6代的子孫齊聚祖墳，表達慎終追遠心意。

葉姓宗親來台始祖是葉春日，渡海來台時為清朝雍正13年（西元1735年），來台後生下大榮、大華、大富、大貴、大春等5名兒子，5房象徵人間5大美事，後代子孫感念來台第一代5子打下穩固的根基，尊稱5人是葉五美公，子孫開枝散葉，全球各地都有葉五美公後人。

葉春日公派下協進會理事長葉倫在、永興里長葉國傑表示，祭祖掃墓除了來自台灣各縣市，還有從美國、巴西、東南亞等地返鄉的子孫，大家利用祭祖的機會連絡感情，更能體會慎終追遠、系出同源的意義

前苗栗縣長傅學鵬家族近千人5日齊聚公館鄉大坑村清河墓園，依傳統三獻禮祭祖掃墓，中午並在一旁搭棚席開百桌聯絡感情。苗栗縣傅姓宗親會理事長傅家欽說，今年除了發放敬老津貼與學生獎學金外，也自掏腰包贊助生育津貼2000元，鼓勵子孫多多生育。

楠西江家祖先源於大陸福建漳州，自第12代子孫來台，落腳楠西區，至今已傳承24代，後代子孫在台灣開枝散葉，散居各地，但在楠西仍保有全台面積最大、保存最完整的古厝，四進三落的傳統閩南建築保存完整，占地3公頃多，共有136戶，目前約僅30戶在古厝內居住，江家古厝同時也是政府指定的歷史建築與歷史聚落，亦是楠西知名景點。

每年清明祭祖，是江家古厝家族大事，散居台灣各地的江家後代子孫會從四面八方返鄉祭拜「阿太公」江如南祖墳，傳承一代接一代。

另外，屏東萬丹楊氏家族47年前由郭項（從母姓）開始到巴西作生意後，家族中陸續有人到中南美洲經商，如今已在4個國家開枝散葉4代共250多人。楊基入37年前移民智利，10年前號召家族利用清明節舉辦聯誼餐會，如今已成家族固定活動。

楊基入說，可能家族血液中有拓荒基因，族人移民到巴西、巴拉圭、智利等國都是屏東縣第1人，如今楊家人在巴西、巴拉圭、智利、墨西哥4國，已繁衍4代共250多人。

(中國時報)