國5北上高乘載調整為14至21時！避開收假塞車 最好早上出門

2018年04月06日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 張祈 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

清明連假爆車潮，高公局預估，今日下午將出現第一波北返車流，建議北上民眾提前出發。（中央社）

清明連假首日國道爆出恐怖車潮，讓駕駛們塞到崩潰，高公局預估，今日下午將出現第一波北返車流，國道1號新竹、彰化路段將出現塞車，建議北上民眾提前出發，路況較為順暢。

高公局指出，今日易壅塞路段多為北上方向，包括國1南屯至豐原、銅鑼至新屋、新竹系統至湖口、西螺至埔鹽、國3龍潭至鶯歌、竹山至霧峰、國5頭城至坪林。

明下午起國5北上最塞

明日車流同樣以北上為主，易壅塞路段與今日相同。高公局提醒，明天下午開始是國5北上最塞的時候，包括到宜蘭短途旅遊與花東北返的車次都會匯流在一起，北返最好能趁早上通過。

另高公局也宣布，今起至4月8日調整部分疏運措施，包括國5北向高乘載管制時段，從15至20時調整為14至21時，且上午即實施北上匝道儀控，以雪隧能通過最大量為原則。西部國道方面，重點交流道採嚴格匝道儀控管制，包括國1嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋，國3竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、通霄等北向入口。

高公局分析連假首日國道塞爆原因，發現交通量在預期之內，並沒有創下單日新高，但出遊及返鄉車流過度集中在上午出發，且全線發生157件事故，比去年清明連假首日的123件增加34件，拖累行車速度。

花蓮旅遊回溫見人潮

首日同樣被塞爆的蘇花改，尖峰車流量每小時達到2300輛次，遠遠超過今年春節尖峰的1200輛次，幾乎是翻倍，也超過設計負荷量的1700輛次。公路總局副總工程司李忠璋說，昨日路況好轉，預估今日仍以出遊旅次為主，不會太塞，但明日中午過後，開始會有來自花東地區的北返車潮，呼籲駕駛提前做準備。

花蓮觀光業者引頸期盼的清明5天連假，飯店、民宿業者前3天訂房率皆達9成，甚至滿房；著名觀光景點如太魯閣國家公園連2日入園人數破萬，東大門夜市也出現久違的爆滿場景，幾乎攤攤有排隊人龍。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠說，過去若是台北到花蓮要8小時就算「嚴重塞車」，這次破紀錄，有遊客早上9點從台北出發，沿途未停靠，晚上11點多才抵達花蓮，花了將近14小時。

(中國時報)