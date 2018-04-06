麻疹感染增為5人 追蹤3013人

台灣虎航空服員及旅客爆麻疹群聚感染，確診人數5人，虎航強調絕無故意派遣。（陳祐誠攝）

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中國時報
／綜合報導

虎航麻疹群聚感染再擴大，衛福部疾管署昨日宣布新增2名搭同班虎航感染麻疹確定病例，其中1名為虎航地勤人員，另1名則為旅客，此次虎航麻疹群聚感染人數已來到5名，需要追蹤的接觸者高達3013人。

上個月一名住北部的30多歲男性，到泰國旅遊回台後，立刻又搭虎航前往日本沖繩旅遊，但在當地出疹子確診麻疹，推測是在泰國感染，也是今年首例境外移入的麻疹案例；疾管署副署長莊人祥說，截至昨晚，這名男子共傳染了5人，地點多是在飛往沖繩的虎航班機上，包含2名空服員、1名地勤及１名旅客，另1名則為這名男子的職場接觸者。

根據疾管署截至昨晚統計，國內今年已累計11名麻疹個案，有6名境外移入，其中包括這名到泰國旅遊的男性，而5名遭這名男子傳染的案例，均為本土感染病例；莊人祥指出，疾管署將持續追蹤3013名接觸者到本月22日，遭追蹤的民眾，若出現發燒等疑似感染麻疹症狀，應戴口罩盡速就醫。

高市衛生局疾管處長潘炤穎指出，經追蹤曾接觸過空服員的旅客名單，光是設籍在高雄市旅客已從85人增加到349人，其中有2名接觸者，即31歲女性、26歲女性分別出現咳嗽和發燒等疑似麻疹感染症狀，現已住院隔離治療，另有26人自行前往各醫院接種疫苗，其餘321名未接種疫苗旅客，也將會持續追蹤至少到4月中旬。

北市衛生局疾管科長陳少卿表示，經追蹤2感染個案接觸者共1300名，目前均無疑似麻疹症狀，也尚未接到有接觸者已施打疫苗的回報。

針對外界質疑，虎航空服員在確診前早已有症狀，卻仍執勤，台灣虎航表示，受感染空服員於症狀出現後，隨即多次就醫，但都被診斷為感冒，直至4月2日再次就診，醫生診斷有疑似症狀出現後隨即隔離，未再派遣任務，絕無故意派遺染病組員值勤。

(中國時報)

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