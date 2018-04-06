今變天有雨 明下探13度

2018年04月06日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

清明連假歷經兩天好天氣，今天起要變天了！受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，明、後兩日中部以北及東北部低溫更下探13度，預計後天白天起，氣溫才會逐漸回升；空氣品質部分，北部、雲嘉南、高屏地區會較差，敏感族群需多留意。

氣象局指出，今天中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率；氣溫方面，今天上午各地仍較溫暖偏熱，但從今天中午過後，氣溫將由北往南逐漸下降，氣象局預報員林伯東指出，今天晚上到明天清晨，中部以北低溫約14～15度，南部、花東地區低溫約16～17度。

明天晚間到後天清晨將是這波最冷的時刻，氣象局指出，在冷空氣及輻射冷卻影響下，明晚到後天清晨，中部以北及東北部低溫下探至13、14度，南部及花東約15至17度，要到後天白天起，氣溫才會開始回升。

溼度部分，明天乾空氣南下，約莫從中午過後，各地降雨會逐漸趨緩，西半部多雲可見陽光，東半部地區的降雨也會變得比較局部。

在空氣品質方面，環保署指出，今天雲嘉南、高屏受鋒面影響程度較輕微，風速較弱，易有汙染物累積，空氣品質指標（AQI）將呈現對敏感族群不良的橘色等級；北部因降雨結束後的汙染物伴隨大陸冷氣團南下，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度上升，亦為敏感橘等級；竹苗、中部為普通黃等級；花東則呈現良好綠等級。

(中國時報)