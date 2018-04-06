合辦大學含陸資 我不承認文憑

中外合辦大學現況

友善列印
中國時報
／台北寧波、珠海連線報導

大陸的中外合作辦學機構近年來吸引愈來愈多的台生，但文憑卻不獲台灣官方採認，有學校透過海外校本部行文我教育部陳情；對此，教育部表示，世界名校在大陸辦分校或合設學校，均與大陸人合資，董事會一定有大陸人，因此我方認定其為大陸學校，目前均不採認學歷。

大陸的中外合辦大學項目多元，其中學士學位辦學項目逾千項，碩士及以上文憑則有259項，其中更包含英國諾丁漢大學寧波校區、上海紐約大學、溫州肯恩大學、西交利物浦大學等校等，學生在畢業或完成這項跨國合辦學程後，原則上可獲跨國文憑。

以諾丁漢大學寧波校區為例，該校共有7000多名學生，近年來積極投入台灣招生市場，目前校內約有112名台生，其中60多人在寧波校區求學，40多人在英國就學；該校全球事務辦公室主任林濤表示，校內台生人數看似少，往年招到的台生，大多是台商學校畢業生，真正來自台灣的學生每年僅1至2人，但去年9月共有45名來自台灣本地高中，包括中山女高、成功高中、台中一中等明星高中新生。

林濤也說，報讀的台生人數雖成長，但文憑卻無法獲得台灣官方認可，為了替校內台灣學生爭取權益，2年前便透過英國校本部，行文到台灣給教育部，強調包含英國、寧波及馬來西亞3個校區皆屬同一學校，文憑都是由英國母校授予英國教育部認定的文憑，但並未獲得教育部回應，「現在是綠營執政，兩岸關係不好，我們學生文憑想獲得採認，難上加難。」

教育部高教司副司長朱俊彰表示，教育部將世界各國大學學歷分成大陸、港澳及國外3部分，大陸及港澳部分，各有一份我方承認的名單，目前歐美或港澳大學在大陸設的分校或合辦的學校，均不在這個名單中，所以我方不承認，未來是否開放則要再討論。

(中國時報)

今變天有雨 明下探13度 搶好水大作戰 北部人爭破頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。