合辦大學含陸資 我不承認文憑

2018年04月06日 04:10 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北寧波、珠海連線報導 ／台北寧波、珠海連線報導

大陸的中外合作辦學機構近年來吸引愈來愈多的台生，但文憑卻不獲台灣官方採認，有學校透過海外校本部行文我教育部陳情；對此，教育部表示，世界名校在大陸辦分校或合設學校，均與大陸人合資，董事會一定有大陸人，因此我方認定其為大陸學校，目前均不採認學歷。

大陸的中外合辦大學項目多元，其中學士學位辦學項目逾千項，碩士及以上文憑則有259項，其中更包含英國諾丁漢大學寧波校區、上海紐約大學、溫州肯恩大學、西交利物浦大學等校等，學生在畢業或完成這項跨國合辦學程後，原則上可獲跨國文憑。

以諾丁漢大學寧波校區為例，該校共有7000多名學生，近年來積極投入台灣招生市場，目前校內約有112名台生，其中60多人在寧波校區求學，40多人在英國就學；該校全球事務辦公室主任林濤表示，校內台生人數看似少，往年招到的台生，大多是台商學校畢業生，真正來自台灣的學生每年僅1至2人，但去年9月共有45名來自台灣本地高中，包括中山女高、成功高中、台中一中等明星高中新生。

林濤也說，報讀的台生人數雖成長，但文憑卻無法獲得台灣官方認可，為了替校內台灣學生爭取權益，2年前便透過英國校本部，行文到台灣給教育部，強調包含英國、寧波及馬來西亞3個校區皆屬同一學校，文憑都是由英國母校授予英國教育部認定的文憑，但並未獲得教育部回應，「現在是綠營執政，兩岸關係不好，我們學生文憑想獲得採認，難上加難。」

教育部高教司副司長朱俊彰表示，教育部將世界各國大學學歷分成大陸、港澳及國外3部分，大陸及港澳部分，各有一份我方承認的名單，目前歐美或港澳大學在大陸設的分校或合辦的學校，均不在這個名單中，所以我方不承認，未來是否開放則要再討論。

(中國時報)