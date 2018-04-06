台開攜手INIAD 培訓雲端人才

2018年04月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台開集團與東洋大學INIAD學院培訓雲端人才計畫啟動

台開集團與全球物聯網之父（土反）村健攜手，孕育國際級物聯網IoT新血！昨日台開宣布提供獎助學金，派遣種子員工與智慧IoT人才至日本東洋大學INIAD學院，雙方共同培訓雲端人才計畫正式啟動。台開並強調將與INIAD學院合作，在台灣建立TRON系統中心，以其核心技術建立無所不在（Ubiquitous）運算機制，讓台灣從智慧家庭邁向智慧城市，進而成為IoT物聯網、雲端運算的新中心。

台開提供獎助學金

台開集團董事長邱復生昨日至（土反）村健創立的INIAD學院參觀，同時敬贈花蓮重達35公噸墨玉石予他，祝賀其成立INIAD學院，一圓透過創新的物聯網教育，進一步貢獻人類的夢想，並舉行揭石儀式。

邱復生在石上親題「無為」兩字，勉勵中日學子「未來人類的目標就如同老子主張無為的虛實整合」，對世界做出具體貢獻。

「（土反）村健自1984年首創TRON系統，無償開放資源給全球使用，對全球建構IoT環境有卓越貢獻。」邱復生回憶兩人結識至今說，兩人相識數十載，一開始，自己用簡單的日本、（土反）村健用簡單中文，再輔以英文溝通，神奇的是，竟不知不覺的建立了深厚友誼，也讓台灣慢慢建立起先進的IoT、物聯網技術。這10年來（土反）村健協助台開規畫第一代U-Home智慧宅，到領先全球在花蓮洄瀾灣園區建置第四代U-Home智慧住宅，同時逐步發展成智慧社區到智慧城市，進而讓花蓮與台灣連接國際智慧城。

物聯網大樓很神奇

「INIAD HUB -1」是（土反）村健在東洋大學創立，學院內有全球第一棟IoT物聯網大樓，步入後，處處有驚奇，像是新同學不熟悉環境，想要找到上課教室，透過牆面查詢系統、感知投影技術，在走道地面、牆面即有箭頭引路到目的地。

為了讓IoT、物聯網等新創技術在全球快速擴散，造福人類，（土反）村建訂了一個條件，要求INIAD學生需多元，如須有一部分學生要來自海外，或是女生比例要拉高。

另由於台開花蓮洄瀾灣園區與新埔雲夢山丘等將推出台灣最多退休養生宅，邱復生此行也參訪日本最好養老院—日本Fuji Toranomon（富士虎之門）集團在日本靜岡縣富士山下的養老院，台開表示，未來可望與該集團合作，引進相關運營概念與環境設施規畫。

(中國時報)