賞屋趣 興富發推案如樂園

2018年04月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發家族清明連假推好康

大啖八色烤肉、龍蝦火鍋，或到帶小朋友玩旋轉木馬、海盜船、迷你侏羅紀公園，不要懷疑，趁著清明連假赴預售案場走一遭，就可免費滿足相關需求！今年全年推案量逾600億的興富發家族，看好連假看屋需求，從北到南眾多個案推出賞屋活動，如新竹案「竹科悦揚」推出廣達200坪親子樂園、台中「潤隆」、高雄「悦誠」祭出烤肉火鍋饗宴。

基地4000坪的興富發百億大案「竹科悦揚」春節期間並未規畫特殊賞屋活動，卻在清明連假利用接待中心200坪空地，打造 親子樂園，興富發特助葉欣叡指出，經調查，竹科科技新貴多從外地到此上班，過年期間多會返鄉，但清明掃墓則會選擇好日子提前回家祭祖，或是利用前連假兩天回鄉掃墓祭祖後，就全家出遊。

為此興富發在新竹兩大案「竹科悦揚」、「水公園」紛紛打造有吃有玩的親子樂園，其中「竹科悦揚」案場即起至8日規畫有侏羅紀氣墊溜滑梯、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，另加碼送胖卡美食卷。

「水公園」則在7至8日推出城堡樂園，除有氣墊城堡、彈珠檯、射擊遊戲檯等遊戲設施，與行動餐車服務，並自即日起至8日推出粉絲團按讚留言抽獎活動，只要依規定達成，就有機會抽到Jo Malone香氛禮盒。

位於台中市、總銷32億的「潤隆」，以總價1100萬親民價買在富人區為訴求，近期推出一連串賞屋免費享用燒肉火鍋等活動，潤隆業務總監林志龍指出，近期推出這項活動採限量預約制，每周五、六、日，午晚餐各限量50名，反應良好，所以乘勝追擊，預約清明連假賞屋，除免費享用燒肉火鍋，已購客戶或現場打卡民眾還加送綜合海鮮、龍蝦或牛小排一盤。同時還推出賞屋限量送史奴比杯好康。

興富發在台中另一個案「博識」，位向上路和河南路口，面對明星學區-大墩國小的第一排，該案行銷主管表示，「博識」鄰近總計3萬多坪的南屯及文心森林公園綠地，又有明星國小加持，潛銷期間便有不錯表現，清明連假期間，再發起一波行銷攻勢，推出付足簽約金，即可抽 iPhone 8 plus、Panasonic多款家電。

興富發與潤隆共同推出的高雄「悦誠」，基地位3000坪，總銷50億，每坪單價18至22萬元，興富發特助苗青德表示，該案享有重劃區機能，原址有多個老舊眷村、住戶約萬戶，可謂全台最大眷村區，後經拆除重新規畫；這次連假期間，「悦誠」祭出限量預約火烤兩吃（八色烤肉加火鍋）宴請賞屋民眾，午晚餐每日各限量20組。他提醒，為避免人潮眾多，影響服務品質，想要一飽口福的民眾，記得要提前預約。

(中國時報)