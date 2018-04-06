聯聚抗震宅 比照核電廠

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中國時報
／台北報導

打造抗震宅，豪宅耐震系數比照核電廠！聯聚建設董事長江韋侖指出，旗下建案耐震系數達0.33G超越法規，高樓層的「聯聚中雍大廈」、「聯聚瑞和大廈」更達到0.409G。結構技師楊榮坤表示，這個系數抗震力，已與核二廠、核三廠相當。

台灣位於環太平洋地震帶上，近來有感地震不斷，人人談震色變。聯聚總經理王于娟便指出，建築技術規則在921大地震前，台中地區耐震設計要求為0.23G，震後依基地和斷層帶距離加乘係數，7期新市政中心區域耐震設計規定為0.288G。但法規要求只是最低標準，聯聚主動將耐震標準提升至0.33G，高樓層的中雍大廈、瑞和大廈更提升到0.409G，高於法規要求42％。

為拉高耐震系數，除了鋼材及鋼板具有超高強度與高韌性外，用量也高於一般建案。王于娟表示，「聯聚瑞和大廈」鋼骨用量約每坪1100公斤，超過台灣同等級大樓5成以上，鋼柱內灌漿混凝土強度則最高達1萬磅。

為強化建築，連舊案也要跟著翻新。被聯聚視為代表作的「信義大廈」，外觀的簷版雕刻，全數採用大量進口原石雕塑，但隨時間演進，建築的科技與時俱進，且考量台灣因地震、風災多，為更長遠的居住安全考量，聯聚主動與住戶聯繫外牆健檢與進化外牆工程，以求達到更安全的輕量建築，繼信義大廈之後的所有聯聚建案也皆已全面採用外牆裝修輕量化為規畫設計。原定工程預算3000萬元，但最後工程支出超出預算，約達5000萬元，而這筆費用也全由聯聚埋單。

(中國時報)

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