魚皮賣豪宅 竅門在建立信任感

2018年04月06日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

26歲、家人與熟悉的人會暱稱「魚皮」（名字諧音）的洪渝苹，現在是信義房屋捷運雙連店的主任。從只懂大海的屏東海生館解說員，到賣出億元豪宅的仲介主任。從一度想離職，到最近被公司從3000多個業務中，挑選成為6個公司招募求才廣告的個案Model之一，她正在用信任感，逐步爭取客戶對她的認同。

唸義守大學觀光系、畢業後在屏東海生館擔任解說員，回台北工作對她來說不是移民，而是返鄉。在媽媽朋友介紹下，洪渝苹走入她完全不熟悉的仲介之路。

但2015年踏進信義時，正面臨政府打房的房市冷凍期，當年一起進來的30幾個同梯，現在還在的連她僅剩4個。依信義規定，前半年沒有達標轉正職，就無法領保障底薪。洪渝苹新人前4個月都業績掛蛋，讓她很氣餒。有次在她認為總價很低可以成交的物件內，在房內拜地基主，望著外面下雨天，人來人往，有信心的物件卻未如預期脫手，心情DOWN到谷底，心灰意冷下甚至已做好離職打算。

所幸當時的店長不斷鼓勵她，一方面也出於個人自尊心，覺得怎麼沒完成甚麼就要放棄了，才轉念發願激勵自己一定要在6個月內轉正職。念頭才轉，那間一樓店面屋主也降價，最後成交。這案件給她很大信心，就是看準的目標，要去找出它的特殊性，然後丟廣告等大力去行銷它。業績開張後，洪渝苹接下來連續4、5個月都有賣掉物件紀錄。去年4月，她更一個月賣出5間房，登上公司「破百龍虎榜」TOP1，去年11月又再賣出一間1.3億豪宅，破自己單件總價紀錄。

談到由黑翻紅，她笑認自己有一個動作非常快，很勤勞的優點。一個物件到手，3到7天內拍攝完整理好上線，並會不斷告訴賣方如何幫他行銷。年紀輕，卻已累積不少人生經驗，也會說出「人的心最難安撫」這種老江湖語句，渝苹認為，只要與客戶之間彼此建立信任感，就會好做。

走過撞牆期後，洪渝苹對深耕房仲領域已很有規劃。她說，今年將主動爭取當店長，從管理職角度去服務同仁，還要考不動產經紀人證照。下個目標是年度業績要破千億，上台去受獎。但她說完就笑笑：「可能沒那麼容易」，不過語氣中倒是毫無畏懼。

(中國時報)