陸批賴不批蔡 盼小英髮夾彎

針對行政院長賴清德（左）最近言論，陸方基本上批賴不批蔡，仍期待小英在兩岸政策上髮夾彎。（本報資料照片）

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中國時報
／專題報導

行政院長賴清德日前表示，如果九二共識就是兩岸鑰匙，這在台灣找不到；陸委會主委陳明通則認為，兩岸鑰匙就是《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》。大陸涉台人士分析，兩岸解套的鑰匙在於蔡英文總統能否釐清兩岸是什麼關係，只要認同兩岸同屬一中，進一步提出具有「一中內涵」的表述，兩岸關係就有機會回暖。此外，觀察最近大陸「批賴不批蔡」，也隱含仍期待小英髮夾彎的意味。

蔡要解套 須釐清兩岸關係

兩岸僵局難解，涉台人士表示，蔡政府在兩岸事務上謹守《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，北京當局都看在眼裡；大陸方面對蔡也沒有過多為難，這不只是大陸對蔡的善意，也形同為兩岸關係改善留一扇窗。

該人士直言，只要觀察最近大陸大動作批評賴清德的台獨立場，但卻沒有將炮火向上延燒至蔡英文身上；這種「批賴不批蔡」的做法，就可以知道北京當局的用心。

不過，該人士也表明，即使蔡政府在兩岸關係上未過多挑釁，但要解套兩岸僵局仍差一步；蔡英文即使不承認「九二共識」，仍要釐清兩岸究竟是什麼關係，這是必須跨過的重要一步。

陸委會論法 北京固守底線

該人士稱，民進黨政府一再搬出《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，就是不願明白說出兩岸同屬一中，要大陸自己去意會，但大陸不會就這樣開綠燈，因為只要蔡未公開承認兩岸同屬一中，就可能留下操作空間，大陸不會冒此風險。

該人士強調，兩岸解套的鑰匙仍在於，蔡總統能否釐清兩岸是什麼關係，只要認同兩岸同屬一中，兩岸關係就可望回暖。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯說，民進黨當局若是為台灣民眾福祉著想，盡早承認「九二共識」；因為時間並不在台灣方面，兩岸僵局一拖再拖，台灣受害程度比大陸還大。

(中國時報)

吳子嘉：蔡還缺關鍵第３把鑰匙

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