吳子嘉：蔡還缺關鍵第３把鑰匙

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中國時報
、林勁傑／專題報導

對於如何打開民共僵局，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，除了《憲法》與《兩岸條例》，蔡政府還缺「兩岸非國與國關係」這把關鍵鑰匙，沒有這把，根本不靈光。若能湊齊這3把鑰匙，或可取代「九二共識」，立刻恢復兩岸對話。

吳子嘉指出，兩岸關係有3種可能性，一是「國與國關係」，二是「非國與國關係」，三是「特殊的國與國關係」。如果台灣不講出「兩岸非國與國關係」，一定程度上會指向往其他兩種方向發展，在國際上解讀也會變成兩岸有可能是國與國關係，這不是北京能接受的。

吳子嘉表示，《中華民國憲法》蘊含「一中」概念，《兩岸條例》則蘊含一國「兩區」概念，大陸有空間可以這樣解讀，但這還不夠，還有基本架構沒有交代，那就是「兩岸非國與國關係」。「這第三把鑰匙是關鍵，沒有這把，根本不靈光」。

他說，蔡英文與陳明通對第3把鑰匙的重要性都心知肚明，之所以不拿出來，就是不準備跟大陸交往。

台灣國際法學會副祕書長林廷輝則表示，台灣依自身利益闡明《憲法》，已是最大限度的彈性與善意，不可能再退讓；《憲法》本身就是最根本的東西，這把鑰匙沒辦法開的話，問題可能就出在北京不願正視中華民國存在。

對陳明通的憲法說，文化大學社科院院長趙建民表示，《憲法》關鍵在「一中」，我《憲法》就是一中憲法，這才是解決兩岸困境的關鍵。他認為陳明通尚未理解成一中憲法。

淡江大陸所教授張五岳認為，怎麼界定兩岸關係本質才是關鍵。他建議，要找到兩岸鑰匙，端看雙方能否有新論述、新思維、新作為。如果只期待一方改變、片面讓步，很難找到解開僵局的鑰匙。

(中國時報)

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