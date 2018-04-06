比賴務實 但陳主委話沒說完

2018年04月06日 04:10 中國時報 藍孝威

陸委會主委陳明通日前指出，兩岸的鑰匙就是《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，副主委邱垂正也說，政府化解兩岸僵局的鑰匙就是站穩《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，以及在過去歷史事實及政治基礎上求同存異。

相較於「堅定的台獨工作者」賴清德曾說，若兩岸鑰匙是九二共識，在台灣是找不到，陸委會的說法顯然較為務實。但陳明通的話只說了一半，如果他願意表述出，基於《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，兩岸是一國兩地區的關係，兩岸僵局或將由此解開。

蔡總統從上任以來，雖然遲遲未承認九二共識，仍守住《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的底線，讓大陸雖不滿意答卷，但還是期待蔡政府有想通的一天。也因此大陸官方壓下民間高漲的武統聲浪，在兩岸暫時關閉交流大門的同時，還留下一道門縫，等待蔡向「九二共識」的核心「兩岸一中」再前進一步。

不過近2年來，蔡英文始終未對大陸最在乎的關鍵「兩岸同屬一中」有清楚表態，導致兩岸僵局持續未解。面對政治、經濟、軍事強勢崛起的大陸，之前馬政府在承認兩岸一中的前提下，還能爭取「一中各表」的空間，蔡政府如果繼續拖下去，恐怕連想各表都沒機會。

如果政府始終迴避「兩岸是否同屬一中」的關鍵問題，中斷來往的兩岸兩會無法恢復交流，陳明通拋出「推動兩會互設辦事機構」是要找誰商談？且大陸單方面推動與台灣民間交流，直接跳過陸委會、海基會，明顯把海陸兩會邊緣化。

有學者建議，如果蔡政府一時無法尋求新論述，不能說兩岸關係「是什麼」，是否可退而求其次，改說「不是什麼」，例如兩岸「不是國與國的關係」，值得蔡政府好好考慮。

(中國時報)