陸籲美協商 停止301調查

2018年04月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸駐美國大使崔天凱美東時間4日會見美國代理國務卿沙利文，崔天凱要求美方停止對大陸的301調查，透過協商解決陸美間的貿易紛爭。大陸駐歐盟使團團長張明大使4日呼籲歐盟，雙方應聯手對抗貿易保護主義。根據美國最新的統計，美國今年二月的貿易赤字創下了10年來的新高，達到了576億美元。

陸訴諸WTO捍衛權益

此外，大陸商務部昨公布，就美國進口鋼鐵和鋁產品232措施，5日在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制項下，向美方提出磋商請求，正式啟動爭端解決程序。陸方負責人指出，美方這種做法嚴重違反多邊貿易體制的非歧視原則，嚴重違反在世貿組織項下的關稅減讓承諾和有關保障措施的規則與紀律，損害了中方作為世貿組織成員的正當權益。

崔天凱與沙利文會面約一小時，雙方就陸美關係等相關事宜交換意見。崔天凱要求美方及早摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，停止對陸301調查，通過對話協商的方式和陸方解決有關分歧。

據路透報導，兩人會晤結束後，崔天凱對記者表示，美國和大陸應避免貿易戰，大陸政府傾向通過談判來解決紛爭，「但探戈需要兩個人來跳，我們會看美方怎麼做」。

路透引述不具名美國經貿官員指，美國也在尋求以談判解決與陸方貿易的深層矛盾，但拒絕透露是否有更高級別的官員會晤。路透分析，4月20至22日在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織及世界銀行會議，可能是其中一個機會，讓陸美雙方在場邊討論有關爭議，但目前尚未安排相關會談。

籲歐盟共抗保護主義

與此同時，大陸駐歐盟大使張明4日在美國新聞網站「政治」（Politico）歐洲版發表署名文章，抨擊美國對大陸進行301調查並採取限制措施，「是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，開了一個非常惡劣的先例。」

面對美國掀起貿易戰，張明提醒歐盟，「如果犧牲原則而屈從強權，甚至以鄰為壑而謀求私利，最終結果就是國際貿易失去制度保障、重回叢林法則，受到損害的將是包括大陸和歐盟在內的國際社會各方利益。」

張明呼籲，大陸和歐盟同為世界貿易組織的重要成員，又是全面戰略夥伴，「應該攜起手來，旗幟鮮明地共同反對貿易保護主義。」

正當各界熱議陸美貿易戰將如何發展，大陸入世首席談判代表龍永圖接受《財經》雜誌訪問時呼籲，不要輕易使用「貿易戰」一詞，稱目前陸美間是在進行「貿易談判」。龍永圖認為，不要把強硬的貿易措施，視作美國對大陸的戰略發生了重大變化，否則在很多問題上就會做出誤判。

(中國時報)