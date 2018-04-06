陸媒揭祕 報復清單踩川普痛腳

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中國時報
林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰開打，大陸回敬美國301制裁清單，也祭出涉及500億美元的反擊清單，中共黨媒《人民日報》旗下新媒體《俠客島》昨揭祕大陸這分報復清單的玄機在於，精準打擊美國，體現3大原則，包括這些美國產品大量出口大陸，產品產地主要來自於川普的票倉，以及產品具有可替代性。大陸官媒新華社昨也批判美國，「拿起貿易保護主義大棒，傷害的終將是美國自己」。

《俠客島》指出，大陸4日對美的貿易報復清單中，主要有三類產品，分別是農產品、汽車及化工品。其中農產品又以大豆為代表，大陸是美國大豆第一大出口市場，同時，大陸還是美國第二大農產品出口國，是美對陸貿易的順差所在，而美國中部的農業州正是川普的核心支持者、共和黨鐵票倉，因此該文認為針對美農產品加稅，大陸是使出了「撒手鐧」。

再者，汽車業作為美國重要的產業支柱；大陸是世界最大的汽車消費國，占美國汽車出口的16％。不幸的是，汽車工業最發達的密西根州是川普上次總統大選得以獲勝的關鍵，若該州選民利益受損，川普恐怕吃不消。

最後，能源、化工產業則是川普主要的金主之一，若折損了大陸這一大賣家，川普自然無法對其金主交待。更重要的是，上述產品對大陸來說都具有可替代性。

此外，《人民日報》昨在署名評論中也批評，沒有哪個國家可以作美國自身經濟問題的代罪羔羊。「如果美國不惜兩敗俱傷，執意大打貿易戰，大陸肯定有實力、有決心奉陪到底。」

(中國時報)

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