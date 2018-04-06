白宮經濟顧問：對陸加稅未必落實

2018年04月06日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

白宮首席經濟顧問庫德洛指出，美國依301條款計畫對大陸產品開徵懲罰性關稅，是「棒子加胡蘿蔔」逼大陸上談判桌的策略，關稅制裁有可能不生效，端看大陸的貿易作為而定，不必「反應過度」。

美國貿易代表署北京時間4日清晨公布301關稅制裁清單計畫書，揚言對1333種原產於大陸的總值約500億美元商品，加徵25%關稅。大陸隨即宣布報復措施，針對美國黃豆、汽車、飛機、化工品等4類106項約略等值商品，加徵25%關稅，俟美方執行之時實施。

CNBC報導，庫德洛在白宮答覆記者提問時表示，美國貿易代表署公布的「301條款制裁清單」，只是計畫書，在2個月內不會真的課稅。在過程中，美國會用盡一切工具，讓大陸上桌談判，商討改變貿易作為，關稅僅是策略之一。

庫德洛就記者提問這次針對大陸的懲罰性關稅，是否有不生效的機會時回覆「是的，有可能。」

庫德洛直言，公布關稅制裁清單是「棒子加胡蘿蔔」，逼大陸上談判桌的策略，鼓勵大陸降低貿易障礙。陸方應認真看待總統川普的關稅建議，強調川普始終支持自由貿易。大家別「反應過度」。

白宮發言人桑德斯在新聞簡報表示，問題在於大陸，不是川普。美國總算有位總統願意站出來說「真是夠了！」希望陸方做正確的事，美國執行關稅的決定，取決於大陸的行為，如不改變、不阻止不公平貿易行為，接下來幾個月，美方持續推動徵稅相關審查程序。

桑德斯說明潛在貿易戰對股市影響時指出，川普不允許的是美國被他國占了幾十年便宜，繼續存在，美國可能有陣痛期，但短空長多，將確保美國經濟強盛與穩定。

陸美貿易摩擦有降溫機會。隨著大陸財政部副部長朱光耀表明兩國「到了談判合作的時間了。」美商務部長羅斯也稱，對大陸的反擊沒有進一步的動作，陸美貿易問題最終可能會通過協商解決。美財長穆欽並表示，市場動蕩超出預期，主張談判解決問題。

(中國時報)