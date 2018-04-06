文金會箭在弦上 韓朝磋商細節

2018年04月06日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據韓聯社5日報導，韓朝當天在邊境板門店韓方一側的「和平之家」，舉行「文金會」籌備會議，雙方就4月27日首腦會談的禮賓、警衛、新聞報導安排事宜等，進行了長達4個小時的磋商。青瓦台則根據在最終敲定前不公開會議內容的韓朝協議，當天不對外公布會議內容。

南韓總統府青瓦台方面表示，韓方的國家情報院第二次長金相均與朝方的國務委員會部長金昌善（音）率團與會。金昌善被視為北韓領導人金正恩執政以來一直擔任「大內總管」的身邊紅人，曾在平昌冬奧期間，跟隨金正恩的胞妹金與正等北韓高官訪韓。

據悉，雙方就金正恩跨境訪韓動線、與南韓總統文在寅初次見面的時間和方式、正式會談起訖時間、兩人是否共進午晚餐、是否允許現場直播、入場記者名額等首腦會談細節和警衛安排進行了深度討論，還實地考察了會場熟悉環境。

雙方已敲定舉行第二次會談，時間待定。

而被問及在「文金會」上如何稱呼金正恩時，南韓統一部官員表示，韓方對金的正式稱呼是「金正恩國務委員會委員長」，簡稱「金正恩委員長」，以此與南韓總統的頭銜相稱。有鑑於勞動黨在北韓領導一切，實為最高權力機關，因而南韓媒體常用「勞動黨委員長」這一頭銜稱呼金正恩。

另外，有北韓「中國通」之稱的北韓勞動黨國際部副部長金聖南，5日下午抵達北京展開訪問。陸朝自上月舉行「習金會」以來，雙方高層人士的交流也日趨活躍。

(中國時報)