清明悲劇 鐵皮屋惡火釀4死

倖存的呂家大哥呂傳奇見愛妻施明秀蜷曲焦黑的遺體，再也忍不住放聲痛哭。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園區福山街一鐵皮屋5日清晨發生火警，警消撲滅火勢後發現3大1小4具焦屍。（桃園市消防局提供）

返鄉掃墓竟釀成4死悲劇！桃園1幢緊鄰透天厝的鐵皮屋，5日凌晨疑因電線走火，引發大火，猛烈火勢順著鐵製樓梯延燒至2樓，導致睡在2樓的呂家老二、老三和大哥的妻兒逃生不及，3大1小全燒成焦屍。住在透天厝的大哥呂傳奇逃過一劫，強忍悲痛處理後事，但見到摯愛妻小焦黑蜷曲的遺體被抬出火場後崩潰痛哭，幾度撫摸著愛妻遺體出神，令人鼻酸。

桃園福山街1棟2層樓的違建鐵皮屋，5日凌晨近5點慘遭祝融，不時還伴隨爆炸聲響，警消獲報到場已全面燃燒，消防局第一大隊長李振坪坐鎮指揮，出動71人救火，近40分鐘後撲滅火勢，但鐵皮結構因不堪大火坍塌，住在2樓的43歲呂家老二呂傳聰、41歲老三呂傳楷和老大呂傳奇44歲妻子施明秀、7歲兒子呂芳聖4人均不幸葬身火窟。

4人陳屍 就在樓梯口

警消從4人陳屍處研判，起火時4人都已驚醒，並向外逃生，疑因火勢順著鐵製樓梯延燒到2樓、阻礙逃生，3大1小遭濃煙嗆昏後，倒臥房門口，活活被燒死，4人距樓梯間不到1公尺。

呂家長子呂傳奇，前晚9點多帶妻小從南投返鄉，準備清明節幫老父掃墓，因鐵皮屋內房間較小，留給妻小住，自己到相連的透天厝1樓、原母親的房內睡，母親則到透天厝2樓房間過夜，母子逃過火劫，卻從此和4名至親天人永隔。呂傳奇一度呆坐火場外，強忍悲痛認屍，但見摯愛妻兒被燒成焦屍，情緒潰堤、掩面痛哭，幾度撫屍深情凝視。

木製隔間 火勢難收拾

消防局表示，因鐵皮屋老舊，內裝多以木頭搭建，2樓3個房間的隔間也是木製，1樓倉庫堆置雜物及轎車，火勢一發不可收拾，初步排除人為因素，研判起火點是1樓樓梯口到2樓樓梯間的電線插座，推測是延長線使用不當、電流超載所致，詳細起火原因仍待進一步調查。

(中國時報)

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