10年違章加蓋 成了火棺材

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中國時報
／桃園報導

不幸遭火劫4死的呂家人熱心公益，父母都是慈濟人，老二也在大愛電視台服務，呂家因透天厝不敷使用，10餘年前在一旁空地加蓋2層樓的鐵皮屋，雖是違章建築，但因位處巷弄，無人查報，未料卻成了鐵皮「火棺材」，致4人喪生。

呂家老二呂傳聰，在大愛電視台當節目製作人已10餘年，平時掛名技術指導，負責新聞、節目等，因此家中1樓倉庫堆放大量攝影器材，平時和科技公司工程師的老三呂傳楷住在鐵皮屋2樓，罹難的2人都未婚。

已婚的老大呂傳奇在南投當花農，與妻子施明秀育有7歲兒子，1家3口常在臉書分享出遊照，火災前一天，施女還在臉書分享兒童節搶食巧克力的照片，晚間才從南投趕車返鄉，呂傳奇案發當晚就住在和鐵皮屋互通的透天厝1樓房間內，被濃煙嗆醒時一度開門想搶救，卻因濃煙撲面而來，向外求援卻為時已晚。

呂家友人感嘆，呂母4年前罹患大腸癌，身子已大不如前，如今又發生白髮人送黑髮人憾事，真是情何以堪。

桃園市建管處指出，緊鄰鐵皮屋的水泥透天厝建於1973年，是合法建物，一旁原是空地，10餘年前呂家蓋起鐵皮屋，違建鐵皮屋沒人檢舉，未通報列冊，無列管排定拆除，連數十年鄰居、大興里長何金成都不知道樓上有3間房間。建管處指出，民生型違建意外層出不窮，呼籲民眾若有苦衷無法依照法規申請使建照，也一定要用防火建材、定期維護管理，避免疏忽生憾。

(中國時報)

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