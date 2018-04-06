持大鎖隨機砸人 通緝犯落網

2018年04月06日 04:10 中國時報 徐養齡 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

涉嫌持機車大鎖隨機攻擊女子的李男（中）被逮捕。（徐養齡翻攝）

新竹、桃園日前分傳凶徒隨機攻擊路人事件！新竹中正路鬧區1日晚間，黃姓女大生騎車等人時，遭人持機車大鎖攻擊，臉部縫了8針，警方5日拘提涉案的37歲李姓殺人未遂通緝犯到案，查出李男已不止一次隨機攻擊路人，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

無獨有偶，桃園市31歲洪姓男子，3日凌晨僅因心情差，就把水泥大花台丟到路中間，隨機攻擊路人，害李姓女騎士撞上摔車，右臉額頭縫了11針，右眼還差點失明，警方也逮捕洪男，依殺人未遂罪嫌送辦。

新竹警方調查，20歲黃女1日晚間騎車到中正路速食店等朋友，莫名其妙被人持機車大鎖攻擊，黃女當場摔車倒地，凶徒揚長而去，機車大鎖遺落現場。黃女滿臉鮮血，機車也沾滿血跡，畫面怵目驚心。

警方過濾案發地周邊監視器畫面，發現37歲的李姓通緝犯涉有重嫌，5日上午在桃園拘提李到案。

李男供稱，他只是心情不好，與被害人不認識，但對於為何要如此做，卻答非所問，警方查出他另涉2起隨機攻擊案件，且機車上還有另把大鎖及大石塊，懷疑他要再尋覓對象伺機犯案，訊後依殺人未遂、竊盜等罪嫌送辦。

另外，八德警方調查，洪男3日凌晨4點許與朋友在釣蝦場飲酒聚餐，席間因為和友人發生爭吵，氣呼呼外出，途中看路旁放置的花台不順眼，竟拿取花台往道路上丟擲，導致剛好騎車路過的43歲李女撞上摔車受重傷。

李女丈夫事後還在臉書發文提醒大家小心，並表示已報案，但警方稱監視器影像模糊，抓到人提告也沒用，然而畫面顯示案發時洪男在路邊等待，懷疑他隨機犯案，甚至在妻子摔車後還囂張上前查看才離開。

(中國時報)