正義魔人教官硬吃女學生 送辦開除

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中國時報
／台北報導

台北市1名情竇初開的高中女生，以LINE私訊學校的石姓已婚教官示愛，石男日前約女生下課後見面，假藉擔心被熟人看見，誘騙女生到賓館「吃便當」後，硬上性侵得逞。警方已約談石男到案，石雖否認性侵，但因被害女生指證歷歷，警訊後已依強制性交罪嫌將石男送辦，學校也將石男開除。

但諷刺的是，去年7月，媒體爆料南部某高中的教官與女學生上摩鐵發生不倫戀，當時石男還扮演「正義魔人」上網留言，公布該校名稱和教官照片，獲得網友點讚，如今自己卻身陷性侵案。

警方調查，石男是國防大學某研究所畢業，在高中教授國防相關課程，被害女生因石長相斯文、談吐風趣而傾慕，輾轉得到石的LINE後，日前私訊石「我很喜歡你」示愛。

但石卻心懷不軌，先頻約女生吃早餐，增加互動後，進而在日前邀約女生下課後共進晚餐，再藉口「被熟人看見不好」，買了2個便當帶女生上賓館「吃飯」。

石進房後佯稱「天氣太熱，吃不下」跑去洗澡，接著只圍圍巾半裸現身，強吻亂摸被害女生，並性侵得逞。

事後被害女生耿耿於懷，自覺對教官的感情很單純，沒想過和對方上床，因而鬱鬱寡歡，學姊因她神情異常，一再追問才讓性侵案曝光，學姊立即向老師及學校通報，校方報警偵辦。據了解，石男否認性侵，但說詞避重就輕，警方依強制性交罪嫌將石送辦。

(中國時報)

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