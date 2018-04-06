搶好水大作戰 北部人爭破頭

2018年04月06日 04:10 中國時報 徐養齡 、 賴佑維 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

引言：北部地區供水狀況紊亂，除台北市全面由翡翠水庫供水外，新北市分由翡翠、石門水庫供水，新竹則由石門、新竹寶山、寶二與苗栗永和山4座水庫及頭前溪供水，不僅新北要求全面喝翡翠水，新竹也期盼民生用水都由水庫水供應，拒絕再喝有汙染疑慮的頭前溪水，桃園人則想把石門水全留在桃園，搶好水大戰正激烈上演中。

新竹縣、市主要供水來自頭前溪，但溪水長年疑似受上游垃圾山汙染，兩地居民拒喝，並要求飲用較乾淨的水庫水，但台灣自來水公司表示，因相關管線尚未建置完成，得等到2020年才能全面以水庫水取代頭前溪水，地方人士普遍質疑此案緩不濟急，等於新竹人還得再喝2年頭前溪汙水，變成次等公民。

設管線 2020年喝水庫水

「在地有好水，為什麼不能喝？」新竹市民王先生認為，寶二水庫就在新竹，供水近又方便，水質也好，不解為何要要捨近求遠，花數億元蓋管線從石門水庫送水，最後又是老百姓埋單，而寶二水庫水供給竹科，老百姓卻得喝髒汙溪水，「難道人民健康，不如產業發展來得重要？」

新竹縣議員吳傳地說，無論哪個政黨執政，都不重視新竹飲用水問題，導致新竹部分地區長期喝頭前溪髒水，但民眾不願再忍受下去，希望台水與縣市政府趕快共同解決問題。

台水第3區管理處長廖福全表示，頭前溪也有管線直達竹科，礙於竹科地勢較高、新竹市區地勢較低，所以鄰近的寶山水庫水送往園區，民眾則飲用頭前溪地表水，如此不必透過大量電力傳送，而且2處水源經過處理，其實是「一模一樣的水」。

因新竹民眾疾呼要求喝水庫水，台水董事長郭俊銘親自拜會新竹市長林智堅，允諾2020年管線建置完備後，即可由桃園石門、新竹寶山、寶二與苗栗永和山4座水庫供水，且石門水庫每天供應新竹地區20萬噸原水。

台水：是一模一樣的水

但此舉不但新竹人覺得誠意不足，不少人仍要求由寶山、寶二全面供應在地用水，就連桃園人也大表不滿，質疑「為何新竹自己有水可用，還要送水給新竹？」桃園市議員楊朝偉說，桃園曾發生缺水危機，且大溪、復興2地「看得到卻喝不到石門水」，花大錢把水送給新竹用的同時，「也該想想我們自己還有市民沒自來水的苦！」

另有民眾擔心，石門水庫每年要裝滿4次才夠用，即使目前滿水位，也無法保證接下來降雨正常、不會再缺水。水利署北區水資源局表示，2020年前會完成北水南調工程，未來翡翠水也可支援石門水庫，「如果新竹地區不缺水，石門水庫當然也不會送水給新竹」。

(中國時報)