上游是垃圾山 50萬人喝好水？

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中國時報
／竹市報導

新竹縣頭前溪的水究竟能不能喝？中央、地方觀點出現極大的落差，縣府環保局提出檢驗合格證明以安撫民心，但老百姓一看到頭前溪上游的垃圾山，仍然難以相信下游的水是乾淨的，汙水形象深深烙印腦海。

包括「我們要喝乾淨水行動聯盟」與「主婦聯盟環境保護基金會」等環保團體，擔憂大新竹的水源溪─「頭前溪」上游，因為連年飽受竹東垃圾掩埋場垃圾山，以及大量工業廢水排入溪，接連發起要喝乾淨水行動。

縣府環保局長黃士漢對此表示，頭前溪共有8個環保檢測站、2個取水口，近10年來河川汙染程度長期維持在未（稍）受汙染程度，其中6項重金屬達成率皆為100％，意味頭前溪流域內無重金屬汙染問題，民眾對水質應有信心。

對於垃圾山引發下游水質受汙情形，環保局則指將積極協調自來水公司就取水口位置進行變更。縣長邱鏡淳則率團拜會新竹市長林智堅，盼能協助竹東掩埋場垃圾山問題，市府對此也允諾會盡力幫忙。

回歸問題原點，竹東垃圾山問題源於50萬人口的新竹縣沒有垃圾焚化爐，問題存在並非一朝一夕，但歷經多任縣長卻無人有解，垃圾該何去何從宛如燙手山芋，一直等到垃圾堆積成山，水源受汙遭受千夫所指，才讓問題呈現眼前。

據了解，長期以來寶山、寶二水庫的乾淨水源都提供給新竹科學園區使用。反觀頭前溪下游包含新竹市、竹北市、新豐鄉及湖口鄉，總共約50萬人卻喝水質相對較差的頭前溪水，相對不公平，水質問題更是備受爭議。

環保團體普遍主張，地方政府應要求水公司停供頭前溪水，而全由寶山或寶二水庫供應民生用水，頭前溪水則供應給竹科工業使用，如此方能兩全其美，只是水公司必須加裝抽水設備，成本提高，目前仍在研擬中。

(中國時報)

垃圾水溢流竹東大圳 蒼蠅聲不絕 三鶯居民 不想當次等市民

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