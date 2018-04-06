三鶯居民 不想當次等市民

翡翠水庫壩頂溢洪道洩洪時壯觀景象，洩洪時的奔騰氣勢，宛若凌空飛瀑，令人讚嘆。（摘自台北翡翠水庫管理局）

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中國時報
吳岳修、／新北報導

「共飲翡翠水說了幾十年了，怎能把三峽、鶯歌及樹林柑園居民當次等國民？」新北市議員蘇有仁對於三鶯居民仍無法享用翡翠好水抱不平，他除了呼籲應盡速讓三鶯居民飲用翡翠水，未來也應該將活化三峽河一併納入考量。

翡翠水庫壩體及集水區全位於新北市境，但早期優質水源卻專供台北市享用，新北市僅部分地區能飲用翡翠水，絕大多數地區都只能飲用淤積嚴重的石門水庫水，雙北共享翡翠水、統一水價差異，早在幾十年前已是地方呼籲爭取目標。

但新北人口逼近400萬人，桃園市人口也突破200萬，石門水庫已無法負荷逾600萬人用水，為此行政院編列105億元推動板新地區供水改善計畫二期工程（簡稱板二計畫），預計完工後每日能調度101萬噸翡翠水進板新淨水廠，供板橋、新莊、土城、樹林、三峽、鶯歌地區使用。

板二計畫第1階段於2016年底完工後，翡翠水庫已可供應新北129萬戶用水，占總人口86％，但鶯歌、三峽及樹林柑園地區10萬戶、20多萬人仍被排除在外，繼續使用石門水，讓當地民眾相當不滿。

新北市水利局水利行政科長黃裕斌說，板二計畫第2階段因預計興建的配水池地上廢棄物清理費用、周遭土地徵收問題與浮洲加壓站仍在興建，目前僅能設置小型配水池，利用管線調度用水來因應，預定2019年才能完工，屆時就能達成新北全區喝翡翠水目標。

蘇有仁指出，因板新水廠部分原水來自三峽河上游的大豹溪，抽水導致三峽河乾涸影響生態，中央應將石門水庫清淤、減少取用大豹溪原水一併納入考量，才能讓三峽河成為活水。

至於雙北水費不一，黃裕斌說，新北市中和、永和、三重、新店及汐止由北水處供水收費，其他地區由台水公司供水收費，2家分屬不同機關，體質及建設、營運成本不同，因此收費標準不同，與石門或翡翠水庫供水無關，北水每度水約8元、台水約10元，除非未來2家公司合併為一，或由中央介入整合水價，才可能解決。

(中國時報)

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