國民黨新北市長初選民調 今揭曉

2018年04月06日 04:10 中國時報 葉書宏 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

侯友宜5日前往三重體驗7米高的管狀溜滑梯，溜下來時意外「卡管」。（譚宇哲翻攝）

國民黨新北市長黨內初選民調6日揭曉，侯友宜、周錫瑋等人5日進行最後衝刺。侯前往三重大台北都會公園主打幸福政績牌；周到寺廟參拜受訪時批評民進黨很狡猾，「民調上幫助某人」，但不論結果如何，團結整合更重要。

侯玩溜滑梯 糗「卡管」

侯友宜5日到三重河堤體驗溜滑梯指出，大台北都會公園的7米高滑梯，已是兒童節假期孩子出遊的最愛，當地交通便捷，未來可以擴大規模，變成全台最大，最好玩的溜滑梯樂園。

相較對手周錫瑋選擇到板橋宮廟參拜祈求勝出，媒體詢問侯是否對民調胸有成竹？侯友宜僅稱，努力打造全台灣最具規模的溜滑梯樂園，讓民眾未來生活有幸福感，才是要努力的方向。

有趣的是，侯友宜體驗溜滑梯還學年輕人拿自拍棒手機全程錄影，沒想到溜下來時「卡管」，連推帶爬才滑到終點，侯尷尬自嘲：「要減肥了，太胖了滑不出來。」現場笑聲不斷。

周錫瑋則前往板橋接雲寺、慈惠宮參拜，祈求神明保佑，所有市民平安健康，黨內初選順利圓滿。

周稱不會上民進黨的當

媒體問到綠營民調顯示，即使徵召蘇貞昌、游錫堃，民調仍都不敵侯友宜。周錫瑋表示，民進黨在初選過程中非常聰明、狡猾，在民調幫助某位候選人，他不想多說什麼以免上民進黨的當。

他說，看過不同黨派的各種民調，不會因為民調的好壞而鬆懈，全台人民都在看國民黨新北市長初選，3位參選人的高度、氣度與風度是民主過程的示範。

他強調，民調結束後，從今天起就是整合的開始，這才是最重要的事情，大家要團結、和氣，不要在初選時打得頭破血流，最後整合會有困難，新北市長國民黨要贏，一定要團結。

(中國時報)