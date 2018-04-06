守護牛欄河 關西人大串聯

2018年04月06日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

牛欄河長年來受到上游工廠排放廢水影響，上月更發生桃園龍潭化工廠火警導致清潔劑外洩，整條牛欄河像下雪般漂浮著滿滿白色泡沫。關西鎮民長久以來的不滿使在地各協會串聯，7日將舉辦第一次「守護牛欄河公民行動會議」，希望累積鎮民聲量，讓上游工廠遷移。

魚隻暴斃 陣陣惡臭

牛欄河長度不到6公里，為鳳山溪上游，流經關西東安橋後進入鳳山溪。而鳳山溪為新埔、竹北地區飲用水取水口。關西鎮民代表劉德樑指出，由於汙水危害不會立即反應在身體上，許多人對此無感。

上月13日桃園龍潭發生化工廠火警，因清潔劑外洩導致牛欄河變成泡泡河，怵目驚心，引起魚隻暴斃，至今仍有惡臭。劉德樑表示，這些排放的廢水，讓「耐命」的吳郭魚、鱸鰻都死掉，這些水最後都用來灌溉河兩岸的菜園、甚至流到鳳山溪成了新埔、竹北人的飲用水，讓人心驚。

公民行動 要求開罰

為此劉德樑與多個關注在地環保的社區團體，7日將共同發起「守護牛欄河公民行動會議」，訴求3大重點，包括向桃園市政府喊話，要求對汙染水源的化工廠進行開罰，將罰金轉為整治牛欄河的經費，同時也希望桃園市政府能加強輔導這些上游工廠，讓廢水能夠真正被處理而不是排放到牛欄河。最後也希望環保署能夠重視此一事件，列管上游的多家工廠，建立相關管理條例。

(中國時報)