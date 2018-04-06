中捷藍線通過 串起軌道路網

2018年04月06日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運藍線去年納入中央前瞻基礎建設計畫，上月底通過交通部實質審查報請行政院核定。交通部已編列綜合規畫經費，預計今年中正式進入實質設計階段；台中市政府交通局長王義川說，捷運藍線全線總計21.3公里、共設15座車站，規畫高架6站、地下9站，總工程經費約841.64億元。

市府銜接綠線 經費841億

王義川指出，捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯再進入台中大車站，全程約39分鐘；捷運藍線獲交通部核定，讓台中藍綠2條捷運、山線鐵路高架化、大台中山手線串聯，台中正式邁入軌道新紀元。

捷運藍線通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛的龐大流量，預計服務活動人口近60萬人，以專用道公車運量3倍推估，目標年全日運量設定23.06萬人次，尖峰小時運量可達3.91萬人次。

王義川說，交通部認為東海大學以西海線運量會影響藍線整體收益，原希望市府同意只興建至東海大學，並在周邊設置五級維修機廠；市府堅持藍線除與綠線在市府共站，山線鐵路在台中大車站共站，必須在沙鹿火車站和海線共站，交通部最後才退讓。

先建到沙鹿 爭取延伸南投

市府為加速藍線進度核定，同意第一階段規畫設計到沙鹿；未來藍線通車後，將同時有台鐵海線及雙港捷運成為帶動雙港副都心發展的火車頭。

王義川強調，捷運藍線東側端點設在台中大車站，第二階段將爭取往大里霧峰、南投延伸。市府已啟動「台中大車站計畫」，以共站分流概念進行場站開發，透過類似機場人行通道「People Mover」立體平台，快速轉乘台鐵及台中轉運中心。

(中國時報)