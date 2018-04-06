懷抱千萬夢想 捐發票人少了

千萬元發票衝擊社福團體募集發票，圖為創世基金會志工整理發票。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

「千萬發票你中了嗎？」報章媒體溫馨提醒兌發票，竟成了不少依賴募發票的社福團體噩夢！創世基金會社工表示，越來越多民眾懷著中1000萬元的夢想，除了不兌獎的人開始兌獎，父母提供給小孩拿到學校捐的發票也明顯變少。

珍惜中獎機會 不捨得捐

創世基金會社工督導林月卿表示，千萬元發票的吸引力非常大，每到月初開獎或領獎最後期限，媒體以醒目標題暗示千萬元得主「就是你」，或強調只花10幾元就中千萬元，讓很多民眾珍惜手中發票，不捨得捐出。

林月卿說，不少民眾告訴她，以前統一發票特獎200萬元，覺得中獎率很低，普獎200元捐款做愛心OK；但自從有千萬元特獎以後，好像不對獎可惜，甚至會有意收集發票。

校園捐贈發票的風氣更受到衝擊。林月卿曾遇過小朋友捐出後改變心意想要取回；捐10張發票送小禮活動，小朋友以前很踴躍，現在家長不太願意捐或不捨一次捐太多，因為「有夢最美」。

校園捐贈風氣 更受衝擊

創世基金會斗六院表示，若無特別催票，每月全雲林縣回收發票約6萬張，活動催化下可達到10萬張，累計中獎金額平均每張發票價值1.31元。

民眾「惜捐」發票的趨勢越來越明顯，創世加強宣導植物人照護需要社會大眾支持，許多國小、國中認同創世宣導交通安全的概念，接受該會到校宣導，小朋友也認知到發票的價值。

除了前年正心中學仁愛健行的贊助對象是創世基金會，今年斗六市鎮西國小120周年校慶校票選最想幫忙的社福團體，創世也獲得最多票數；雲林郵局今年初也准許39個支局放置創世的宣傳單。

(中國時報)

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