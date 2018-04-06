愛心菜販陳樹菊 退休靜養

前總統馬英九曾向陳樹菊買菜，隨著樹菊嬤的退休，恐將成為歷史畫面。（本報資料照片）

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中國時報
／台東報導

守著菜攤超過半個世紀，默默行善多年的台東愛心菜販陳樹菊阿嬤，因健康亮紅燈，決定放下菜攤退休，由她的侄子陳彥龍接手，陳樹菊的弟弟陳洽銘說，姊姊過年前病倒送醫，現已康復，目前人在高雄某寺廟裡休養。

盲腸跑進大腸 動手術

清明節連續假期的台東中央市場人潮熙來攘往，惟獨樹菊阿嬤的菜攤上蓋著黑網布，不見熟悉的身影，牆上的紅榜持續見證著這位愛心菜販不勝枚舉的善行。

陳樹菊的弟弟陳洽銘說，姊姊因「盲腸跑進大腸裡，而且已經都爛掉了」，今年1月15日在病倒在菜攤上，送醫後22日開刀，直到2月7日才出院，過年時她還想賣菜做生意，陳洽銘勸她說：「妳連牽機車都差點跌倒，怎麼有辦法做」，常聽佛經的姊姊才想開，決定「放下」，專心養病。

侄子接手 5月重開張

陳樹菊決定把菜攤交給陳洽銘的兒子，也就是她的侄子陳彥龍接手，目前菜攤尚在整理中，預計5月開攤， 陳彥龍說，先把自己家庭照顧好，如果有餘力，也會繼續姑姑的愛心幫助別人，但是他也坦言，接下這菜攤，壓力滿大。

今年67歲的陳樹菊，13歲時因母親過世，沒讀初中就接手菜攤，她守了50多年的「員金蔬菜攤」，從1月15日就沒有營業，佝僂的身軀獨自坐在菜攤前，也從此成為歷史畫面。

被譽為「台灣之光」的陳樹菊孑然一身，卻是捐款濟貧無數，因為她的善行，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，並登上「亞洲富比世 亞太地區傑出善心人士」、陳樹菊曾經說過，人生就是來「還的」，還完了就會走，活1天算1天，沒有什麼大不了的。

(中國時報)

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