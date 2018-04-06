突遭菜商毀約 高麗菜園現採促銷

7分地高麗菜的心血付諸流水，郭太太很無奈。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

高麗菜比一顆茶葉蛋還不如？近來高麗菜平均交易價跌到只剩5元多，大埤鄉一戶種7分地的高麗菜的農友突遭菜商毀約不買，家中年輕人趕忙Po臉書開放現採一顆10元，5日甚至降至一次買5顆、每顆只要8元，一次買5顆，身價還不及超商1顆茶葉蛋。

被毀約的郭姓農戶原與菜商契種7分地高麗菜，契約商付了幾萬元訂金，然而，最近高麗菜成熟到熟透階段，菜商卻無預警告知「不採收，訂金算是賠款」。

郭太太表示，毫無心理準備菜商毀約，以為菜商近日就會上門，基於守信，連一顆都沒對外賣，前幾天菜商無預警告知不採，讓人措手不及。

郭太太表示，7分地高麗菜園全部成熟，即使認賠耕鋤也無法快速腐爛，至少要清場一些，聽說先前有人翻耕高麗菜不久隨即播種，結果秧苗也死了。

郭家女兒為了解決當前窘境，在臉書貼文「7分多地高麗菜歡迎你們來採收，一次5顆以上、1顆8元」。郭家表示，一開始貼文是每顆10元，後來又降2元。郭家女兒忙著促銷，但即使賣光一車，也賣不到幾百元。

郭家高麗菜品質相當好，5日只有零星幾人上門光顧，前去買菜的黃姓女鄉民看到菜又大又美，於心不忍，堅持花50元買5顆，她說，「就連超商茶葉蛋一顆也要10元啊！」

郭太太說，高麗菜1分地成本約1至2萬元，7分多地成本就10多萬元。郭家的高麗菜園地址在大埤鄉中正路92號附近，距離鄉立圖書館不遠。

(中國時報)

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