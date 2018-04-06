北市掃墓公車 2天疏運33萬人次

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中國時報
／台北報導

清明連假前2天艷陽高照，各地掃墓人潮塞爆，台北市推出5條免費掃墓公車路線，繼連假首日疏運16.4萬人次，5日清明節人潮更多，共載運16.5萬乘客上山掃墓，2天合計派出283輛車服務。掃墓公車將一路營運到周日為止，還有3天能免費搭乘，掃墓民眾可多加利用。

掃墓公車全天以「摩天輪式」派車方式，光是清明節當天，5條路線出動141輛車，共載運16.5萬人次，其中木柵線有7萬8553人次、南港線3萬2838人次、崇德線2萬6178人次、陽明山線2萬6263人次、軍人公墓線則有2018人次，連同先前假日，5天累積共疏運達68萬人次。

首都客運總經理李建文說，根據往年經驗，清明節當天人潮最多，昨天果然塞爆，跟去年搭乘人次不相上下，除了民眾響應搭乘大眾運輸掃墓，包括北市交通局長陳學台、民政局長藍世聰、公運處長常華珍等，昨也搭乘掃墓公車前往富德靈骨樓參加法會和追思會，鼓勵民眾多利用。

不過，李建文提醒，由於崇德線路幅狹小，只能採中型巴士營運，運能十分有限，要前往富德公墓、富德靈骨樓掃墓的民眾，可搭乘捷運到動物園站2號出口轉乘掃墓公車木柵線，或到南港站搭乘270、藍25等公車至中華科技大學轉搭掃墓公車南港線，把崇德線公車留給在崇德街沿線掃墓的民眾搭乘。

(中國時報)

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