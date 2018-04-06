西施杜鵑、百合爭豔 假日賞花趣

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中國時報
／南投、台中報導

魚池鄉「三色五桃」山區，學界稱為「台灣基因庫」，海拔700多公尺山脊發現2種原生杜鵑；其中「西施花」今年提早開，「丁香杜鵑」正吐新綠。台中市中社花市百合花季展七彩登場，今年新引進「杏軟糖」、「棒棒糖」百合品種，讓遊客不用出國也能欣賞罕見品種。

魚池鄉的西施花，去年第1朵花出現在4月30日，今年是3月28日，整整差1個多月；是何原因造成？主要分布大陸江西、湖南的丁香杜鵑，以前台灣並未有紀錄；魚池鄉深山發現大陸特有植物，引起學術界好奇，目前丁香杜鵑正竄出綠葉，預期5月間綻出花朵。

台灣生態學會理事長楊國禎說，中、南部的芒果提早開花、結果實才真讓人吃驚！許多植株去年11月就已花開滿樹，目前已有人開始採收；日月潭地區的箭竹筍，也提早1個月冒出土，3月初在市場就買得到。許多物種是否隨環境破壞漸脫離常軌？值得關注！

日月潭風景區管理處與桃米休閒農業區推展協會為保護螢火蟲棲地，特規畫賞螢套裝遊程活動，讓各地遊客瞭解社區守護螢火蟲棲地的故事。

后里中社花市業者賴啟文說，今年展出罕見的杏軟糖、棒棒糖百合花，讓遊客大飽眼福。花型乍看像玫瑰花的杏軟糖百合，橘色花瓣搭配小巧花型，十分討喜；棒棒糖百合則為紅白相間花色，兩者都沒有花香。

(中國時報)

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