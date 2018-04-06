布農青年策展 回顧崁頂百年史

2018年04月06日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

回首100年！台東縣海端鄉崁頂部落的布農族人，5日清明節以「崁頂百年‧憶起回家」特展緬懷先人，會場上200多位族人齊聚，大家對著老照片指指點點，試著尋出共同的回憶，60多歲的阿嬤ibu指著老照片中自已20幾歲時的身影，再看看現在發福的身材，大嘆青春不再，看到已逝的父母音容宛在，她說，難過想哭。

「啊！真的100年了」，策展人胡郁如說，第1批布農族人1917年遷徙至崁頂部落，接著陸續有其他家族從高雄和南投翻越中央山脈，輾轉遷徙至此，組成屬於崁頂的故事，部落青年們自主發起策展計畫，要喚起族人對部落的歷史記憶。

超過30名部落青年花了近1年時間，訪問家族耆老，紀錄15個家族的遷徙歷程，並蒐集百年來珍貴老照片，胡郁如說，這是串起部落的第1步，不少族人又陸續說出更多故事，盼未來每年都有屬於部落的「憶起回家」。

她說，回首100年，不同的家族循著不同的路線來到這片土地，在訪談的過程中，有很多故事是老人家不願想起的辛酸，但是更慶幸的是更多長輩在快樂的氛圍中，一起併湊崁頂的故事。

這場展覽也是史前文化博物館與在地知識整合計畫，陪伴崁頂村完成保存自己部落的歷史，館長李玉芬說，最難能可貴的是年輕人自動自發申請，然後我們來陪伴。

(中國時報)