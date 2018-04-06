清明連假塞車 國道時速僅50公里

2018年04月06日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

清明節、也是連續假期第2天，國道1號高雄至台南路段，一早出現返鄉祭祖掃墓車潮，車多壅塞，時速只有5、60公里，至於出遊車潮則集中在國道10號東向旗山至燕巢系統，車速緩慢不到30公里，一度回堵5公里。

高公局南區交控中心主任蘇俊欽表示，往年清明連續假期國道交通流量尖峰落在連假第2天，南北雙向車潮加起來最多，不過以往連假都是4天，今年有5天連假，龐大的車流是否會維持到今日，後續值得再觀察。

總體來說，連假南部國道1、3、10號車流通暢，平均時速達到90至100公里，一大早只有國1高雄路科、台南段短暫湧現大量掃墓車潮，造成交流道匝道車多、車速慢，降到5、60公里，中午過後已恢復順暢。

不過國道10號東向燕巢交流道系統塞得嚴重，從上午9時過後車多壅塞，時速只剩30公里，一度回堵5公里。

國3下午過後出遊車潮漸多，南州交流道往墾丁旅客增加，所幸回堵情形不嚴重，直到傍晚時分車流逐漸緩解。

高公局預估國3仍以出遊民眾為大宗，南下車道南州、竹田至大鵬灣段往墾丁區段車潮仍多，尤其下午易塞車，建議用路人提早出門避開尖峰時段，另外，短程用路人也盡量不要走國道，多利用省道或替代道路。

截至下午18時統計，南部國1約41百萬車公里，國3是38百萬車公里，國10是1.7百萬車公里。

(中國時報)