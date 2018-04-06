嘉義天后宮 新鑾轎也減重

嘉義市天后宮玉三媽鑾駕啟駕回台南大內三嵌天后宮。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

人人瘋瘦身，神轎也減重！嘉義市天后宮玉三媽新鑾轎減重約50餘公斤，重達約100公斤，由8名轎夫扛轎，5日晚上8時啟駕回台南市大內區三嵌天后宮，全程4天3夜日夜不停歇，徒步遶境進香，約400餘名信眾「花婆腳們」隨同行腳。

天后宮玉三媽5日晚間8時啟駕回大內三嵌天后宮，啟駕前，市長涂醒哲特別贈匾，隨後約有400餘名花婆腳們（即信眾）隨行，展開4天3夜130餘公里的行腳，晝夜不停歇，全程過境50餘座宮廟，是嘉南地區具規模的長途跋涉徒步進香活動。

天后宮總幹事張金標說，玉三媽原本的鑾轎重約150至160公斤，使用多年，為減輕玉輦班轎夫們長途徒步的負擔，今年特別訂製1頂新鑾轎，以樟木及烏心石木打造，轎重約100公斤。

張金標說，鑾轎延聘80餘歲國寶級大師王永川手工雕製，轎身壁堵雕刻玉三媽神蹟故事，轎前特別雕刻千里眼、順風耳，整頂鑾轎的作工細膩，再委請彩繪大師洪平順彩繪，2位大師合作完成的鑾轎精緻輕巧。

林森里長王廣禮表示，三月迓媽祖是全台民間宗教信仰的盛事，天后宮玉三媽從大陸渡海來台，落居於台南大內三嵌，玉三媽自謙「花婆（乞食婆）」在嘉南地區偏鄉救貧濟世，信眾在嘉義市興建天后宮供奉至今逾半世紀，今年第6年回大內三嵌遶境進香。

玉三媽鑾駕今晚啟駕，預計8日下午4時許返抵嘉義市湖子內重畫區，在湖美三路舉行盛大的迎駕儀式，6時30分回鑾安座。

(中國時報)

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