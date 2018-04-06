懸宕15年 赤崁命案重啟調查 家屬求神

2018年04月06日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

發生在15年前的台南市中西區赤崁街女子割喉命案，警方去年重啟調查，經過半年蒐證，清明節前夕，3日以命案關係人身分，通知當年涉案重大的死者丈夫解姓男子回台說明，解男否認涉案，檢方最後無保請回，案情仍無進展，家屬無奈求神「相信有輪迴」。

赤崁街命案轟動一時，2003年12月22日凌晨2時許，31歲PUB老闆娘楊美英與姐姐楊美雲一起下班走出店外，走在前方的楊美雲彷彿聽見妹妹跟人爭執，卻未回頭察看，她上車等了5分鐘再回頭找人，只見妹妹已斷氣倒臥血泊，當場抱著妹妹屍體痛哭。

警方當年調查，楊女身中5刀斃命，疑遭熟人殺害，解男涉重嫌，但因證據不足，加上4個月後發生台南319槍擊案，此案懸而未破。

赤崁街命案當年轟動鄉里，案發3年內甚至傳出女子哭聲，地方一度動用神轎超渡冤靈。15年來，楊美雲轉到高雄工作，解男則奔走大陸經商。

刑事局冷案中心去年決定重啟調查，警方從地下倉庫搬出陳年資料，找回已退休的當年承辦警員，重新召開專案會議，經過半年奔走，終於取得人在大陸的解男同意回台，以命案關係人身分協助說明案情。

解男在律師陪同下應訊，15年後仍堅持否認涉案，檢方了解案情後，最後仍裁定無保請回。

妹妹死後，楊美雲每年清明節前後都會回到台南市南區竹溪寺祭拜，因全案多年未偵破，她轉而求神問佛。解男則對楊家音訊全無，這次回台應訊，楊家人一度想與他聯繫碰面，但遭警方阻止。

楊美雲無奈說，雖然全案在法律證據力不足，但她相信有輪迴，希望神明協助案件水落石出。

(中國時報)