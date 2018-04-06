不滿吠叫聲 惡男拿鹽酸潑狗

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中國時報
／高雄報導

60歲吳姓男子不滿鄰居飼養的狗對他吠叫，竟拿鹽酸朝狗眼睛潑灑，女飼主發現趕緊將愛犬送醫救治，不過狗已眼結膜炎、角膜潰瘍、舌頭左側潰瘍，還差點失明；鳳山警方獲報偵辦，雙方雖3萬元和解，但施虐動物已違反動保法，仍依法函送。

葉姓女子飼養1隻黃色米克斯犬，名叫「瑪麗」，鄰居吳男因不滿最近半年來出門，常被吠叫，甚至被追逐，因而心生怨恨；吳男越想越氣，上月13日清晨6點，決定對狗報復。

吳拿一般家庭廁所使用的鹽酸步行到葉女家門口，直接朝「瑪麗」眼睛噴灑鹽酸，狗狗痛得哀叫，葉女事後發現，立即將愛犬送醫；葉女氣得報案，警方調閱路口監視器，查出是吳男所為。

警方指出，吳男去年11月中旬就曾以石頭長棍攻擊瑪麗，當時飼主沒追究，沒想到這次竟潑鹽酸，害狗差點失明，涉及虐待動物，已違反動保法規定；由於雙方是鄰居，經里長等地方人士協調，上周以3萬元和解。

高市府動保處表示，動保法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金；同法第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

(中國時報)

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