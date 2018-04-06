2018年04月06日 04:10 中國時報 傅建中

美國前國務次卿和駐聯合國大使波頓被川普總統任命為白宮國家安全顧問，即將於4月9日走馬上任，台北可能很興奮，也有所期待。

不錯，不論在朝還是在野，波頓都對台灣非常友好，曾在國會作證，主張台灣應加入聯合國，甚至主張美國應承認台灣，恢復正式邦交。不過也因為他過於親台，加上強烈的鷹派外交作風，讓他的聯合國任命無法被參院接受，小布希總統不得不在國會休會期間提出他的任命，不必由參院投票認可。他的任命遭到參院杯葛，原因之一是他曾接受台灣3萬美元的資助，研究台灣重返聯合國的可行性。

波頓對台灣友好的另一表示是2002年9月吳淑珍以第一夫人身分訪問美國時，唯一和她見面並懇談的美國高層官員是波頓，當時波頓擔任主管裁軍和國際安全事務的國務次卿，但接見吳的地點不是國務院，而是美國企業研究所（AEI），波頓在野時當過AEI的高級研究員。另外台北駐美代表處一位中級官員劉青雷在家中舉行烤肉野宴時，我也見過波頓，只是那時他已不在朝當官了。凡此種種，確實顯示波頓對台灣非常友好。

可是波頓的新職一經宣布，輿論的反應極為強烈，《華盛頓郵報》和《紐約時報》都發表社論，質疑波頓的適任性，知名專欄作家魏爾（George Will）更發表專文說波頓是川普之外第二位最危險的美國人，因他凡事都要以美國強大的武力為後盾來解決問題，也就是以戰爭為手段，屈服別國，小布希任內發動對伊拉克的戰爭，波頓有份，現在則主張打北韓、伊朗，撕毀與伊朗的限制發展核武協議，加上他比川普聰明，有知識，由他擔任總統的國家安全顧問，危險無以復加。

由於波頓和台灣的淵源以及始終如一的支持，台北對於波頓榮膺權高位重的要職，自是喜出望外，期待他運用影響力，使所謂台美關係更上一層樓。這當然是台灣一廂情願的如意算盤，恐怕是期待越殷，到頭來失望就越大，畢竟波頓優先考慮的是美國的利益，如果幫助台灣，損害美國的利益，不管波頓多麼愛台灣，是絕對不會做的，尤其是在美中關係的權衡上。從尼克森到雷根總統，都是前車之鑒。尼克森和雷根都以反共起家，蔣介石先生是他們心目中的英雄，但尼克森啟動了美中關係正常化，置台灣于不顧；雷根則在任內和中共簽了對台灣傷害極大的《八一七公報》，雖然它給了台灣「六項保證」，那只是亡羊補牢而已。

雷根的兩位國家安全顧問，理查‧艾倫和克拉克法官都是親台人物，但他們為台灣做了什麼？那時台灣最需要的是高性能戰機，台灣104戰機的零件美國已不生產，而且這種戰機已經老舊到幾乎一升空就製造寡婦，可是到頭來雷根還是只批准在台繼續合作生產F-5E，令台灣大失所望。

理查‧艾倫在白宮任職不久即因收受日本記者送給第一夫人南茜的支票未報而下台，繼任者克拉克法官似乎是唯一曾參加駐美代表處不公開小型國慶酒會的美國最高官員，不過也惹來中共強烈的抗議。

往者已矣！在波頓上任前夕，只能奉勸台北當局拋掉幻想，勿作不切實際的李伯大夢。（作者為資深媒體人）

(中國時報)