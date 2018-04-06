為政，就看格局，就在氣象

2018年04月06日 04:10 中國時報 林谷芳

前幾年，因昆明希望我在翠湖能有一文化空間，而由於自己讀書時對西南聯大的一些嚮往，儘管再無其他時間可在大陸任一城市長期居留，也還是答應前往看下。那時，昆明新機場剛啟用，偌大如北京、上海機場般的建築，讓旅客更顯寥寥，這對比，使我在下飛機一見當地友人時，即率直提出疑問：莫非又是一個好大喜功，乃至豆腐渣的工程？面對這詢問，友人淡淡一笑，平直語氣給了我一個震撼的答案：「機場那麼大，是放眼未來20年，它面對的是東協6億的人口！」

儘管來回兩岸數百次，對這20、30年來大陸驚天動地的變化已視為平常，當時卻也被這平直的回答擊了一拳，原來，再就如何警覺，也還是免不了那眼界可能的局限。

將昆明視為對東協的大門，不只因於地緣，也還有族群好相通的原因，此外，根柢的，更想從此帶動整個西南，格局既大，擘畫就深，放眼20年，是最起碼的考量，真要談南向，這才是真正的南向。

說格局大，擘畫並不只在西南，也在西北，一個多山，一個多荒漠，自古就窮，民族既多，紛爭乃不斷，而真格局大，問題就必須從根解決。這幾年，「經營大西北」已成為響亮口號，但口號卻不就止於口號，大量的計畫湧進，可以說，自唐以來，許多地方才第一次出現了發展契機。

西北貧窮，主要緣於地理原因，荒漠化千年前即已開始，想逆轉當然困難，但這次則讓大家看到了一種可能。可能的背後，是大陸當局的大視野及宏觀調控的能力。

談大視野，心理層面是中華民族的偉大復興，這點，台灣在原有的認知基礎上，總覺得它只是訴諸民族情感的政治口號，但殊不知正是有這立於衰微歷史中必欲復興的心理，才會有實質的經營大西北，才會有高速公路、高速鐵路的阡陌貫穿，才會有「一帶一路」的提出，也才有外界已感受到的「大國崛起」。

大視野、大格局下，具體的落實要有宏觀調控的能力。這能力不只在經濟，更須及於其他層面，能如此，一個這麼大的國家才不會發展過度失衡，才能將資源盡善其用。而能如此宏觀調控，大陸的政治體制正是支撐，在台灣，在西方，總從負面來看大陸的體制，但更宏觀的態度應該是長短並呈，畢竟，任何制度都有其利弊，關鍵是你能不能取長去短。

然而，體制雖利於宏觀調控，人還是個關鍵，權力集於中央，若只汲汲於眼前小利，缺乏大視野，大格局，一樣也成不了事。這大視野、大格局，中國歷來有個專屬的詞語：「氣象」。論人論史，惟看氣象。氣象恢宏，大局就開，氣象狹小，就自困而亡。而為政者，就在引領這大視野、大格局，成就這「氣象」。

相比於大陸這幾年的氣象開展，台灣為政者所缺的正是這一塊。90年代雖僅止於口號似地提出「經營大台灣，建立新中原」，但至少你還面對歷史舞台，這些年則只求偏安，到如今更每下愈況，君不見對前朝的清算被美其名是轉型正義，根柢更因長於內鬥，只圖打趴對手；一遇困難，責任盡往別人以及大陸陰謀推，就是無法承擔，遑論開展；而任何位置總用自己人，公器私用，國就只能是家。總之，內鬥內行，外鬥外行，已毫無格局、氣象可言。

這無格局、無氣象，其實也不只在當前的執政者。馬英九的謹小慎微，溫良恭儉，放到「氣象」這衡量歷史人物的標準，也就不只是人品上的潔癖小疵，而是十足十的為政缺點，正如此，許多人以為他一定程度斷送了國民黨乃至中華民國的基業，也就不僅僅只是情緒之言。

為政，就看格局，就在「氣象」，有此，就有開展，有此，大瑜就掩小瑕。兩岸的優勢異位，何只因於大小懸殊，更在於這為政者格局氣象的有無，而格局氣象是大是小、是有是無，正緣於你看待歷史的態度。就此，你對這慣於將歷史一刀切，又睚眥必報的政府，又能寄予多少的希望？（作者為台北書院山長）

(中國時報)