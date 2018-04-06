賴揆逼北京亮反分裂底牌

2018年04月06日 04:10 中國時報 施正屏

大陸國台辦發言人馬曉光4月2日嚴詞批判，賴清德院長頑固堅持「台獨」立場，嚴重挑釁兩岸主流民意，危害台海和平穩定，而賴清德院長則立即反嗆大陸，重申其台獨立場並提醒大陸保障言論自由的普世價值。

觀察賴院長在去年上任時，即已明確表達其自身台獨工作者的立場，當時大陸並無此次強烈的反應。大陸選擇在第13屆全國人大會議後，由國台辦點名批判，顯然是傳遞一個明確的政治訊號給台灣當局。賴院長未能審慎檢視即對此事快速做出反嗆，且第二天又再度強調，顯然嚴重低估對岸傳達政治立場的重大意涵。

賴清德指稱以前台灣解嚴前有報禁、黨禁，人民沒有集會結社自由，連語言都被管，並以鄭南榕為例，強調言論自由的可貴與對台灣自由民主的支持。以賴清德院長對此事的回應，屬於過去個人經驗的本能反應本無可厚非，但如果考慮中方首度提出《反分裂國家法》，並直接點名賴清德則是自該法公布後首例，則值得嚴肅面對。

此次國台辦公布時機，是在川普上月16日簽署《台灣旅行法》後，美方透過《台旅法》有意提升美台關係、並展現對華政策更趨強硬的立場，雖然蔡政府與多數台灣民眾受到相當程度的激勵，但無可諱言，《台旅法》嚴重衝擊中美關係。

《台旅法》立法進程和簽署生效本身皆是宣示：美國對一個中國政策的前提出現重大調整。中方解讀美國嚴重背離了一個中國原則和中美3個聯合公報規定。3月20日人大閉幕會上，習近平曾強烈警告，遏制美國插手台灣問題，並示警民進黨政府不要錯判形勢。

因此，《環球時報》對賴院長提出的《反分裂國家法》說法，可解讀是大陸對美國《台旅法》的正面迎戰。這也是蔡政府執政後，首位被大陸定性點名的台灣政治人物。大陸顯然是希望從打擊賴清德開始懲戒支持台獨的團體與個人。

大陸若意圖透過《反分裂國家法》處理台獨工作者，意味著未來台灣政治高層在進行國際出訪時，有可能在過境時受到與中國邦交國的司法管轄與干涉。

針對於馬曉光的談話，美國務院發言人指出，美國持續敦促兩岸雙方展現耐心、彈性及創意。此番談話顯示，美國未來能替台灣高層出訪的國際空間支持力道與強度極為有限。

面對國內即將展開的九合一大選，小英總統在內政不佳與外交巨大壓力的煎熬下已是度日如年，卻又冒出賴院長重申其台獨立場的新危機，逼得大陸亮出《反分裂國家法》底牌，恐怕是蔡總統尚沉醉在《台旅法》滿月的甜密滋味裡，最沉重的一記當頭棒喝。（作者為國立政治大學國際事務學院兼任教授）

(中國時報)