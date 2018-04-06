熱情胡為真 無礙君子風

2018年04月06日 04:10 中國時報 郝柏村

胡為真出版口述歷史，我先睹為快，時值民粹風暴籠罩台灣，這本回憶錄自有特殊的價值。

1971年，中華民國退出聯合國。次年，為真進入外交部工作，至1990年代，轉赴國安局和國安會，先後服務近40年，足跡遍及非洲、歐洲、亞洲和美國，經歷為他人少有，本書的內容也就以獨到取勝。

我在行政院長任內，與為真時有接觸，深感一如其名，為人真誠，做事認真，不愧將門之後。

他的尊翁胡宗南先生，是黃埔一期中武德最完整者，畢業即投身東征，後歷北伐、剿共、抗日、戡亂、保台，無役不與，為保衛中華民國，奮戰近40年，名垂青史。

政府遷台初期，我有幸在實踐學社，與宗南先生同學一年，過從甚密，景仰益深。為真傳承公而忘私的精神，與其弟妹皆受父母人格的影響，因此各有所成。近年來，他以不盡的孝思，出齊「胡宗南先生四書」，包括《一代名將胡宗南》、《胡宗南上將年譜》、《胡宗南先生文存》、《令人懷念的胡宗南將軍》，俱見傳主的兵學修養，以及光風霽月，而忠良有後，最足以告慰世人。

為真在本書中，訴說成長至今的生命故事，主題有二，一為父母之愛，一為報國之切，合為家國情懷，感人至深。為真素來謙遜，但有其底線，即保衛中華民國，絕不相讓，所以一股浩然之氣，躍然紙上，讀來振奮人心，而文優辭美，猶其餘事。這一點，筆錄的汪士淳先生亦有功焉。

本書有許多獨到之處，在在顯示為真的風格與風骨。每一章的開始，都出現宗南先生的一段話，然後鋪陳罕為人知的親歷，見證他繼志述事，無忝所生。以第四章為例，宗南先生有言在先：「忠心、勇敢、奮鬥、犧牲，都是熱情的發揮；沒有熱情，就是衰老，就是腐朽，就是冷血。」這段話正是兩代的寫照，無礙其君子之風，這是知者的同感。

1949年後，中華民國外交工作之艱，堪稱世界之最，為真置身其中，猶如宗南先生置身戰場，折衝樽俎的辛勞，幸有本書披露若干。1979年，他將赴南非任職，尊堂霞翟夫人正在病中，告訴他：「你當然要去！外交人員不外派，就好像軍人不上戰場，怎麼可以？至於我的健康，已經開過刀了，你不要掛慮。」霞翟夫人如此深明大義，為真也就投入「文戰場」，先後在南非、美國、德國、新加坡一展長才，不讓「武戰場」的宗南先生專美於前，同為忠勇愛國的典型。

為真後來返國，擔任國家安全會議祕書長，表現可圈可點，尤其在兩岸關係上，襄助馬英九總統，創造60年來最佳的局面，台灣受惠尤深。誠如本書所說，兩岸關係是台灣通往世界的關鍵，兩岸和諧方為台灣之福。如今情勢逆轉，對比強烈，如何喚起民眾，為真直指兩個方向，即改善媒體和教育，確為不刊之論。

本書令我想起霞翟夫人的《天地悠悠》，同為傳記文學的力作，當可長留讀者心間，用以教忠教孝，重現白日青天。

（作者為前行政院長）

(中國時報)