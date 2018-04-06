2018年04月06日 04:10 中國時報 陳一新

2017年12月5日晚上立法院三讀通過《促進轉型正義條例》，從此，這個仗著民進黨立法委員人多勢眾通過的「於法有據」但卻未必合憲的「促轉會」，就開始在台灣假轉型正義之名，行威權統治之實。

事實上，早在2016年8月31日，行政院長林全就下令成立「不當黨產處理委員會」，負責對戒嚴時期政黨財產的調查、返還、追徵、權利回復，以推動蔡英文政府的轉型正義。從那時起，「黨產會」就負責對國民黨及救國團、婦聯會等「附隨組織」，進行假「黨產追討」之名、行「政治追殺」之實。

如果民進黨只是透過「促轉會」推動轉型正義，透過「黨產會」追討國民黨及附隨組織的黨產，很多人可能會覺得該黨只是要「促進轉型正義，落實自由民主憲政秩序」，或最多認為民進黨沒有容許主要政敵國民黨並存之雅量。

然而，隨著民進黨「假轉型正義之名」，推動五花八門的改革，掌握在手中的資源愈來愈多、權力愈來愈大之後，人民逐漸感到民進黨已變成一個失控的「民主怪獸」，不僅無法制衡，也難以監督。更糟的是，在民進黨享有愈來愈多資源與權力之際，台灣人民享有的自由、民主、人權卻日益萎縮。簡言之，台灣的民主正在快速倒退。

假轉型正義之名，民進黨「大力」推動改革，但是否為真的改革，不是由領導階層說了算，而是取決於人民的感覺。蔡政府推動「一例一休」、退伍軍人年改，最後都是以怨聲載道收場。為了推動「非核家園」，蔡政府在全國各地廣建火力發電廠，卻讓「反空汙大遊行」遍地開花。蔡政府在政府局級機關硬塞不具考試機關任用資格之「官員」，並在六都自行任免區長，前者嚴重破壞國家考試制度，後者違反人民自治條例，都是開民主倒車。

此外，有些政策窒礙難行，與蔡政府的施政與說服能力不無關係。為了取悅日本政府，蔡政府有意引進福島核災食品，但迄今提不出如何說服人民自己都不敢吃的食品。面對美豬與美牛內臟叩關壓力，蔡政府不敢在立法院硬行闖關。在「鐽震案1.0版」與「慶富獵雷艦案」的前車之鑑下，「國防自主」推動起來自然沒那麼得心應手。在兩次「南向政策」失敗的陰影之下，「新南向政策」推動起來也不免瞻前顧後。

至於北農總經理吳音寧等的「父酬者聯盟」、勞動部長許銘春在立法院答詢時的「一問三不知」，以及行政院長賴清德「台獨工作者」的三復斯言，加上「美中貿易戰對台有利」的詭異思維，只是益增這個「民主退步黨」的荒謬性而已。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)